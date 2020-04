Melania Trump cumple 50 años y lo celebra en medio de la pandemia

Escuchar Nota

Washington.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, cumple hoy 50 años confinada, al igual que muchos estadunidenses, en la Casa Blanca por la pandemia de coronavirus.



Melania celebrará su cumpleaños en familia en la mansión presidencial en Washington DC, dijo su portavoz, Stephanie Grisham, al canal de televisión FOX Business.



Nacida el 26 de febrero de 1970 en Novo Mesto (Eslovenia) se trasladó en 1996 a Estados Unidos para trabajar como modelo y se casó en 2005 con el magnate Donald Trump. Un año más tarde tenía a su hijo Barron.



Aunque es muy cuidadosa y reservada con su vida privada, se sabe que conoció a su marido en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York en 1998 y se enamoró de él por "su increíble mente, su inteligencia y su gran energía", explicó ella misma en una entrevista para el canal MSNBC.



Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, Melania ha destacado por su discreción y ha volcado sus esfuerzos en la iniciativa "Be best" (sé mejor), contra el ciberacoso a menores.



Durante la pandemia, casi la totalidad de sus mensajes en las redes sociales la copan recomendaciones para protegerse del coronavirus y está empleando estas plataformas para animar a los estadounidenses a practicar la distancia social y a mandar ayuda a los hospitales.



De hecho, según el diario The Washington Post, Melania, la primera dama "más privada", ha encontrado su voz en medio de la pandemia, donde está volcando sus esfuerzos para ayudar a los ciudadanos.



Ha llegado a aparecer en su cuenta de Instagram con una máscara facial subrayando las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país de que la gente se cubra la boca y la nariz para ralentizar la expansión del virus, y dedica tuits de alabanza a los empleados de las tiendas de alimentación, plantas eléctricas y "aquellos que entregan el correo y los paquetes".



Y es que, como escribe la periodista de la CNN Kate Bennett en su libro "Free, Melania: The Unauthorized Biography", que a nadie se le pase por la cabeza subestimarla pues "tiene una influencia poderosa" sobre su esposo, "tanto en materia política como en la forma en que maneja a su personal".".



De acuerdo con esa obra, la primera dama duerme en una habitación diferente a la de su marido y en ocasiones se siente relegada por el papel preponderante que ocupa Ivanka, fruto del matrimonio del mandatario con su primera esposa, Ivana.