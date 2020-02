Melania Trump desata burlas por fotografía de Pascua en Twitter

Escuchar Nota

“Estamos emocionados por la Easter Egg Roll 2020 en la #WhiteHouse que se está acercando rápidamente”, indicó la Primera Dama. “Conoce todo sobre este evento y mira la hermosa colección del Easter Egg de este año”.

We are excited that the 2020 #WhiteHouse Easter Egg Roll is quickly approaching. Learn more about the fun-filled event and see this year’s beautiful Easter Egg Collection: https://t.co/5YOBehkCQd pic.twitter.com/vSxvV4KafA — Melania Trump (@FLOTUS) 3 de febrero de 2020

“La Pascua está a dos meses y diez días de distancia. Trata de concentrarte en tu esposo, por favor. Está teniendo un derrame cerebral y todavía tiene los códigos”, dijo Robin DesCamp.



Easter is two months and ten days away. Try to focus on your husband, please. He’s stroking out and he still has the codes. pic.twitter.com/f3D3Zkt1rM — Robin DesCamp (@AskDesCamp) 3 de febrero de 2020

“Con niños pequeños en jaulas; ¡haces tu ‘cosa del huevo de Pascua’ en “lenguaje limitado”! – ¡Sabemos! ¡No podría importarte menos, Melania!”, criticó Anne Whitney Lyman.

With Young Children In Cages; You Do Your “Easter Egg Thing” In ‘Limited Language’! - We Know! You Couldn’t Care Less, Melania! pic.twitter.com/F3BR2X4nCF — Anne Whitney Lyman (@LymanAWhitney) 3 de febrero de 2020

El evento es una tradición en la Casa Blanca a donde acuden decenas de niños, por lo que usuarios de Twitter también