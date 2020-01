Memes del Día del Nutriólogo por si no has empezado la dieta

Escuchar Nota

El nutriólogo que además de nutrición sabe sobre entrenamiento deportivo, farmacología, medicina del deporte y terapia física. pic.twitter.com/zac5oxtns6 — Nutrición en Forma (@nutricionenform) January 26, 2020

Ccuando tu amigo y tu se dan cuenta que están gordos y que necesitan un nutriólogo, pero los nutriólogos son ustedes. pic.twitter.com/y1SOXZQ7CN — Nutrióloga Ahtziri Lara (@EnNutriologa) January 26, 2020

Cuando es día del Nutriólogo, y nadie te ha felicitado pic.twitter.com/DuHGpA2UV1 — Heber Nutriólogo (@zeugirdor01) January 27, 2020

El profe: tienen que ir a las conferencias del día del nutriólogo

Yo(por 8 semestres): pic.twitter.com/zvC6fobFiP — David (@DavidLetob) January 27, 2020

Nutriólogo: El sábado tendrás una comida libre, ya sabes cómo, sin excederte, poniendo atención a tus señales de saciedad como lo practicamos.



Paciente del viernes al domingo: pic.twitter.com/BCKgC1pekF — Nutrición en Forma (@nutricionenform) January 26, 2020

Aún es enero y si todavía no has empezado la, estás a tiempo todavía para cumplir el propósito de Año Nuevo con los mejores memes delEl 27 de enero se celebra en México el, fecha que declaró la Asociación Mexicana de Nutriología, ya que en ese día la institución se registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.Los nutriólogos no son aquellos que estudian las nutrias, son especialistas que combaten el, uno de los problemas principales en México.Entiendo que hacer dieta y ejercicio es difícil, porque aunque no lo crean, este redactor también esta esforzándose para tener la figura de Zac Efron y conseguir pareja para este 14 de febrero.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país existe un desbasto de especialistas, pues por cada mil habitantes hay un promedio de 2.4 nutriólogos.Con información de El Debate