‘Memo’ Ochoa se ve en América por muchos años

.- El día queregresó a lay vio la manera en la que la afición del América lo recibió en el aeropuerto, con cantos, bombos, trompetas y trapos, asimiló que regresaba a su casa por la puerta grande. Memo es americanista hasta el tuétano y tras poner fin al periplo europeo, volvió para seguir muchos años en su casa.El portero habló de su momento actual, hasta el parón de la Liga era el portero con más atajadas, su calidad salía a flote y demostraba porque es uno de los mejores arqueros del futbol mexicano, algo que dice, lo ha tomado como auto exigencia.avisó que ese compromiso no cesa, porque él disfruta su trabajo y es algo que no ve como obligación, sino como la oportunidad para ir mejorando más y más. “No me ha gustado llamarlo obligación, nunca me ha gustado ni para los resultados con el equipo o la selección. Es un compromiso de cada quien, yo tenía un compromiso conmigo mismo, de buscar hacerlo de buena manera porque al final las expectativas de la gente son las que yo me he ganado y he trabajado, yo puse el listón así y no me puedo exigir menos que eso”, dijo en teleconferencia.Información por Milenio