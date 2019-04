Memorándum de AMLO no viola la ley, dice Pablo Gómez

El diputado Pablo Gómez aseguro que el memorándum enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no viola la Constitución, pues se trata sólo de un recordatorio que "les hace el Presidente a los secretarios diciendo cuál es la pauta que deben seguir".Tras el anuncio de que un particular había promovido un amparo en contra del memorándum del Presidente, Gómez insistió en qué este documento no es violatorio de la ley."Yo estoy de acuerdo en que los abogados puedan ir por todos los amparos que quieran, lo que me preocupa es que podamos seguir sin entender lo que leemos, mientras el Congreso no resuelve lo que tiene que resolver, el Presidente no ha decretado una abrogación, el memorándum no es un decreto es un recordatorio a los tres secretarios de Estado", enfatizó Pablo Gómez en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.Gómez desestimó las reacciones que dicho memorándum ha generado, como la del ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, pues insitió en que el documento no es un documento jurídico."Las medidas no están en la Constitución (remover docente), las medidas pueden ser revocadas por cualquier gobierno, son la cosas que cualquier gobierno del mundo pude hacer, las medidas tomadas no están en la Constitución. La Constitución no dice que los maestros deben ser cesados, el cese es un acto administrativo, revocar un cese es un acto administrativo."Cossío dice que como no está fundamentado, bueno pues que lo ataque, que nos diga cuál es el medio para poder combatirlo".Gómez señaló que en este caso no se trata de lo que digan los especialistas, pues él también es especialista y difiere de estos personajes; aseguró que el descontentó es por llevar una negociación abierta."Hay opiniones que pueden decir que no es correcto, lo que yo alcanzo a ver es que no existe una violación a la ley, existe un esfuerzo por llevar una negociación abierta, tranparente de cara al país, entonces nos salen con quién sabe qué formas han estado violando, cuáles son las violaciones constitucionales porque hasta el momento no nos han dicho cuáles son".Sobre el recurso de amparo interpuesto por el abogado Jorge Álvarez Banderas en contra del memorando del Presidente, Gómez señaló que para que éste proceda el demandante tiene primero que comprobar cómo lo afecta un documento firmado por López Obrador."Hay que demostrar que se tiene un interés, cualquier ciudadano, si no hay interés, si la esfera jurídica del ciudadano no está afectada por un texto firmado por el Presidente pues entonces en donde está el amparo, mucho lo han intentado me da gusto que lo hagan me da gusto que hagan uso de los tribunales".Ciudadano promueve amparo en contra del memorándum del PresidenteEl abogado Jorge Álvarez Banderas dijo que promovió un recurso de amparo en contra del memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador."Me motivó la lectura del documento, pero como el Poder Judicial sale de vacaciones sabremos para el martes si me admiten o no la demanda de amparo, pero estamos en la lucha en este país."También demandamos a los secretarios de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Educación; detrás de nuestro presidente no hay un asesor jurídico que le este asesorando en esos temas", dijo también en entrevista con Azucena Uresti.