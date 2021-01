Menonitas creen que vacuna anticovid es un chip satánico

Escuchar Nota

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El doctor Iván Domínguez, director del Centro de Salud del Campo Seis y Medio, informó que circula entre la comunidad menonita un video en inglés que explica cómo la vacuna anticovid es en realidad un chip que representa una marca diabólica, que encajan con sus creencias religiosas.



“Nosotros somos antes que nada promotores de la salud y tratamos de explicarles los beneficios de la vacunación, de la medicina preventiva, pero ellos están a sus ideologías”, dijo.



El Médico explicó que el Comité Local de Salud está integrado por miembros de la comunidad menonita, ha estado apoyando al Centro de Salud con material de protección, y trabaja en aumentar la credibilidad entre la población sobre la vacuna anticovid, tal como lo hicieron con la de la influenza.



“Este año la vacuna contra la influenza fue muy solicitada por adultos mayores menonitas, lo que antes no. Aplicamos 306 e incluso nos pidieron que fuéramos a un asilo a suministrarles el biológico a todos”, agregó.



Iván Domínguez indicó que del inicio de la pandemia a la fecha, ha habido una evolución en la mentalidad de la comunidad y actualmente aunque tienen poca credibilidad en la vacuna, “sí creen en el virus”.



“Aquí lo que me llama la atención, es que ahora con la tecnología los menonitas reciben un video donde se explica que la vacuna no es la vacuna sino que es un chip, un código, que se nos va a insertar a los humanos, que está relacionado con el número diabólico”, dijo.



El Director del Centro de Salud expuso que la comunidad de momento le cree más al video, por lo que es grande el reto para el personal y los miembros del Comité encabezado por Peter Fehr, de hacer labor de convencimiento para que accedan a aplicarse el biológico, en su momento.



Destacó que el Comité Local de Salud integrado por cuatro personas, colabora en muchos aspectos con el hospital y esta semana se dedicaron a limpiar las instalaciones, y están involucrados permanentemente en campañas de saneamiento básico, una labor de salud preventiva contra enfermedades infecciosas.



Además gestionaron recursos con los jefes de las colonias menonitas para dotar al Centro de Salud de cubrebocas N95 y guantes de nitrilo.