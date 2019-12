Menor abusó de su sobrina de 7 años para dejarla jugar PlayStation

Argentina.- Un nuevo caso de agresión sexual infantil se registró en Argentina, luego de que un joven de 14 años de edad fuera denunciado de abusar de su sobrina de siete años.



Según reportes, Marcelo, el padre de la pequeña, quien vive en Villa Celina, acusó a su ex esposa y a la actual pareja de ella de someter a la víctima a diferentes maltratos.



Presuntamente, los hechos se registraron en una vivienda de la localidad de Buenos Aires, cuando el papá de 45 años aún vivía con su ex y con su hija, periodo en el que el hermano de la mujer abusó sexualmente de la menor.



Sin embargo, el hombre de 45 años aseguró que la familia no quiso demandar al adolescente, pese a que no era la primera vez que pasaba; narró que la niña habló con él y su madre para contarles que el chico puso su miembro en su boca y "la obligó a ver videos pornográficos".



El denunciante señaló que todo ocurrió cuando la pequeña se acercó al sujeto para pedirle si podía jugar PlayStation, por lo que, al enterarse del abuso, salió a la casa del agresor y, aunque ya había realizado lo mismo con otra menor, los familiares se negaron a presentar la denuncia.



Meses después, Marcelo se separó de su pareja y ella tomó la decisión de llevarse a la pequeña y, con la finalidad de evitar que se frecuentaran, puso una restricción perimetral, por tanto, el individuo no vio a su hija durante medio año.



"Cuando volví a encontrarme con ella, me contó que su madre y este tipo la sometieron a todo tipo de calvarios", relató el papá, que también informó a las autoridades que la niña dormía con ambos en la cama y le ha visto su parte íntima al sujeto en varias ocasiones.



Además, acusó que la pareja metió a otro individuo a la casa, quien le habría hecho "cosquillas" en la intimidad de la pequeña; "el actual de mi ex es una bestia, la amenaza y le dice que, de noche, la va ir a buscar una nena muerta".