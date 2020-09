Menor con quemaduras no será trasladado a Texas

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Las quemaduras de segundo grado que presentó un menor de 4 años al ser mojado con agua hirviendo en la cocina de su hogar no necesitarán tratamiento en el Hospital para Niños Shriners en la ciudad de Galveston Texas, aseguró el representante de la asociación en Piedras Negras, Arnoldo Guajardo.



Indicó que al sufrir lesiones sólo en el 15% de su cuerpo, por lo que no amerita un traslado hacia el estado Texas, ya que el protocolo marca que sea en más del 30% o en alguna parte esencial del cuerpo como lo es la cara.



“Este pacientito que sufrió este incidente, se cae que sólo tiene un 15%, pero estuvimos pendientes rápidamente y a la orden para poder atender a todos estos niños”, indicó.



Señaló que el acuerdo para permisos humanitarios sigue en pie para todo este tipo de accidentes com quemaduras, sin embargo en el tratamiento de otra índole se está pidiendo hacer los trámites de visas.



“Cuando son otros tratamientos como labio leporino, paladar hendido o equinovaro, en eso sí se le está solicitando que se les hagan sus trámites de visa para no tener problemas con los permisos y así poder estar trasladando a los menores a Laredo, Houston y otros hospitales de Shriners”, concluyó.