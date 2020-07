Menor de 7 años de edad muere ahogado; se metió a nadar en drenaje pluvial

Escuchar Nota

Tlahualilo.- La lluvia registrada ayer en la Comarca Lagunera cobró una vida en Tahualilo. Un menor de 7 años se ahogó cuando se metió a un pozo de desagüe pluvial y no logró salir.



La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó que los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en un pozo de desagüe ubicado en las inmediaciones de la colonia López Faudoa, de esta población de Durango.



LOS HECHOS



Según las primeras investigaciones de las autoridades ministeriales, el pequeño de 7 años de edad se encontraba con varios amigos jugando y decidieron acudir al pozo de desagüe pluvial que les quedaba cerca y algunos se metieron sin estar conscientes del riesgo que corrían.



Luego de un rato, los otros niños se dieron cuenta que su amiguito ya no salió del agua y asustados, fueron a dar aviso a la mamá del hoy occiso; varias personas acudieron al lugar a buscar al niño y más tarde lo rescataron, pero ya no contaba con vida.



ACUDE AUTORIDAD



Los cuerpos de rescate del lugar informaron sobre el deceso a la Agencia Investigadora del Ministerio Público de esta ciudad, quien acudió en compañía de peritos de la FGED y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de tomar conocimiento y realizar las investigaciones correspondientes.



Los familiares y amigos del menor relataron lo ocurrido a los elementos del Ministerio Público, quien luego de realizar las diligencias del caso, dispuso el levantamiento y traslado del cadáver al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo), para la autopsia de ley.



La Vicefiscalía del Estado de la región Laguna de Durango explicó que el pequeño falleció de asfixia por inmersión. El cuerpo sería entregado a los familiares en el Semefo de Lerdo, para ser llevado de nuevo a Tlahualilo y darle cristiana sepultura.



Tras el suceso, las autoridades policiales y ministeriales recomiendan de nueva cuenta a los padres de familia permanecer muy atentos de sus hijos, ya sean menores de edad o jóvenes, considerando que durante todo este mes todavía correrá el agua por el río Nazas y sus distintos canales de riego, para que no les permitan meterse a nadar debido al riesgo que corren, incluso en los estanques existentes en diversos poblados de la Comarca Lagunera.



