Menor de edad fue drogada, abusada y asesinada

Una mujer denunció que su hija fue captada por un presunta organización criminal dedicada a la trata de personas,en Ventanilla, región peruana de Callao.en un centro comercial, sin embargo, las adolescentes fueron a una casa ubicada en el asentamiento Kumamoto.Allí se encontraron con personas adultas, entre hombres y mujeres, que las obligaron a beber licor. Según ha contado la víctima a su mamá, ella no conocía a nadie, sino que su amiga la llevó con engaños.En el transcurso de la fiesta, la víctima empezó a perder el conocimiento, lo cual fue aprovechado por, sin que su amiga la ayudara. En los días posteriores,. Sus captores le quitaron el celular para que no pida ayuda.Jéssica Vivanco, madre de la agraviada, contó aque el mismo día de la desaparición puso la denuncia en la comisaría de Ventanilla y en la noche contactó a la amiga de su hija para que le diga dónde estaba.En un primer momento la adolescente dijo que pensaba que la víctima había regresado a su casa, pero tras la insistencia de Vivanco, terminó por confesar que habían ido a una vivienda para encontrarse con más personas.Cuando la denunciante fue hasta la casa sindicad. Sin embargo, los vecinos le dijeron que habían visto ingresar a la menor y observaron cuando fue metida en el tanque.Asimismo, los vecinos le contaron quey siempre se organizan fiestas hasta altas horas de la noche, donde ingresaban menores de edad a las que les hacían consumir bebidas alcohólicas.Durante el operativo, la Policía intervino a tres hombres y una mujer, quienes serían miembros de la organización dedicada a la trata de personas, especialmente de menores. Ellos fueron identificados como José Luis Vigil Silva (25), Brayan Elvis Ricopa Urresti (19), Geremy Miñan Albitres (21) y Yessica Judith Jiménez Prado (18).Junto a estas personas se encontró a una jovencita que dijo tener 17 años, pero no presentó su documento de identidad para corroborarlo. Todos fueron conducidos a la comisaría de Ventanilla, donde se supo que dos de los intervenidos presentan antecedentes por el mismo delito.La madre de la víctima asegura que la amiga de su hija recibió dinero para llevarla hasta la casa y que los sujetos puedan violarla y luego prostituirla. La menor implicada también llegó a la dependencia para rendir su manifestación.Durante las diligencias, otra menor de edad acudió a la comisaría de Ventanilla y presentó una denuncia contra los intervenidos. Ella los acusa de haberla mantenido secuestrada en la misma vivienda por dos meses y que la drogaban constantemente para que así la puedan prostituir.