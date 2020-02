Menor entierra a su hijo recién nacido sin saber si estaba vivo

Escuchar Nota

Chihuahua.- Una menor de 14 años que dio a luz a un bebé dentro de casa, confesó que enterró al pequeño en su patio sin saber si estaba vivo o muerto.



Los hechos ocurrieron dentro de un domicilio ubicado en la colonia Chihuahua, en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.



De acuerdo a información de las autoridades, la adolescente declaró que, al momento de dar a luz, ella no distinguió si contaba con signos vitales, por lo que el bebé pudo haber fallecido a causa de asfixia tras ser sepultado.



Ante esta situación, el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada señaló que este caso es una clara evidencia de que se tiene que trabajar en materia de educación sexual a los jóvenes, ya que no es el único embarazo de una menor de edad en la región.



Hasta el momento no se ha revelado si la menor recibirá alguna sanción por estos hechos.



Con información de TeleDiario.