Menor muere al tomar por error pastillas de su abuela

Una adolescente identificada como Kaitlin Clegg, de 12 años, salió del colegio aquejada por un severo dolor de cabeza con destino a la casa de su abuela.Sin embargo, en su afán de querer conseguir algún medicamento que la ayuda a recuperarse, la menor terminó por tomar una dosis "muy alta" de tramadol que encontró sobre la mesa de café de la anciana y murió.La policía de Reino Unido concluyó que Kaitlin Clegg había tomado el tramadol porque lo confundió ibuprofeno y paracetamol. Estos medicamentos los habían estado tomando sus padres y su abuela días antes de la repentina muerte de al adolescente.Según una profunda investigación de las autoridades de Reino Unido, Kaitlin Clegg había mezclado los medicamentos con la finalidad de que le dejara de doler la cabeza, pero desgraciadamente no lo logró y murió mientras dormía en casa de su abuela identificada como Margaret Crook.La patóloga pediátrica Melanie Newbould fue la profesional que realizó el examen post mortem a la adolescente de 12 años. Ella mencionó que el tramadol fue la causa exacta del fallecimiento de la joven.“En la mayoría de los casos de muertes infantiles a la edad de Kaitlin, observamos la sepsis y las infecciones virales como la meningitis. Sin embargo, no hubo evidencia de ninguno de estos. No hubo signos de ninguna enfermedad grave subyacente".Las pruebas de toxicología realizados a Kaitlin Clegg produjeron un resultado positivo con evidencia de ibuprofeno, paracetamol y una "concentración muy alta" de tramadol.