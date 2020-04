Menores con autismo sufren estrés y ansiedad

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los niños y jóvenes que presentan autismo sufren estrés y ansiedad por la cuarentena, y esto podría llevarlos a auto-agredirse o agredir a quienes les rodean, como ha ocurrido en países como España, donde llevan más semanas de encierro estricto.



Andrea Rueda López, presidenta de la Asociación de Familias Unidas por el Autismo, señaló que en su momento solicitarán a las autoridades permiso especial para llevarlos a caminar a la calle o a un parque cercano para liberar sus emociones.



Recientemente, en España las personas con discapacidad o alteraciones conductuales tienen autorización para salir de casa acompañadas y respetando las reglas para evitar el contagio, con el menor tiempo posible y en lugares poco frecuentados.



En Perú también flexibilizaron las medidas de restricción para personas autistas, a fin de que puedan salir a caminar por 15 minutos, y en Argentina algunas provincias dan autorización para que salgan a caminar por un máximo de 30 minutos, dos veces por día.



Rueda López explicó que los niños y jóvenes con espectro autista tienen patrones de vida muy definidos, con horarios precisos, y ahora se les dificulta permanecer dentro de casa sin realizar sus actividades de costumbre.



Algunos padres de familia ya han reportado que cuesta trabajo mantenerlos al interior de las viviendas.



Por ahora, algunos padres se dan espacio para sacar a los hijos a caminar, pero si se prolonga la cuarentena y se imponen medidas más restrictivas, como aplicación de multas, tendrán que solicitar permiso especial a las autoridades, sean de salud o gobierno.



A veces por ansiedad y estrés acumulado, “para sacar esas emociones que no pueden manejarlas, se autolesionan, se golpean en la cabeza, en las piernas, algunos llegan a morder, esos son los casos más graves”.



“Obviamente por el largo proceso que se está llevando, de no salir, nuestros hijos van a tener, algunos ya las tuvieron, las crisis de ansiedad por no llevar a cabo las actividades que tenían especificadas. Otros han estado tranquilos, pero va a llegar un momento en que van a sentir esa ansiedad porque es demasiado tiempo para estar en casa”.