Menores en riesgo por agresiones virtuales

En este periodo vacacional hay que tener mucho cuidado con los niños y lo que ven en redes sociales, ya que la depredación de terceros se mantiene alta.Patricia Cepeda Morales, coordinadora general de Análisis de Información y de Inteligencia Patrimonial y Económica, dio a conocer que en lo que va del año ya han llegado a la Policía Cibernética más de 250 quejas, y aunque no reveló detenciones por los delitos cometidos contra menores en Internet, la funcionaria aseguró que se mantienen trabajando en ello.“Tenemos reportes, que es lo que manejamos a través de la página de Facebook, mediante inbox se ha estado atendido alrededor de 250 reportes de diferentes temas, en este año”, sostuvo.Aseguró que se trabaja con la Dirección Jurídica de la Fiscalía General a fin de fortalecer las áreas de investigación.La funcionaria estatal hizo un llamado a los padres para que sus hijos tomen las precauciones básicas a la hora de navegar.“Que cuiden sus contraseñas, no las compartan, que tengan comunicación directa con sus padres, que vean con quién están platicando; que no den de alta a quien no conocen en redes sociales”, recomendó la entrevistada.Asímismo, instó a que no compartan información privada como el domicilio y nombres de los integrantes de la familia.En caso de abrir una nueva cuenta en redes sociales, que lo hagan bajo la supervisión de un mayor.