Mensaje de AMLO ya no se emitirá en cadena nacional

Tras críticas por ordenar cadena nacional para transmitir el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador este 1 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) corrigió y lo dejó a la consideración de televisoras y radiodifusoras."Por este medio le solicito cancelar la transmisión de la señal en cadena nacional que fue notificada mediante aviso del día 28 de junio", se lee en el oficio con fecha de este sábado."Por otra parte, se pone a disposición la señal del evento para quien desee transmitirlo", agrega.El informe de López Obrador se realizará este lunes a las 17:00 horas, en el Zócalo, con una duración de 90 minutos.La notificación de la cadena causó diversas críticas en redes sociales, entre ellas de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.Calderón cuestionó la legalidad para transmitir el mensaje. "¿Cuál es el fundamento legal para hacer una cadena nacional de radio y televisión? No lo encuentro...", tuiteó.El expresidente Fox consideró que la cadena nacional se aplicaba en los tiempos del viejo PRI. "Las mañas y políticas del viejo PRI, actualizadas. Eso es lo que preocupa!", posteó.La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, resaltó que el recurso de la cadena nacional tiene otros fines de servicio a la población."La cadena nacional debe estar al servicio de los ciudadanos, NO al servicio del Presidente ni de su vanidad pretenciosa", expresó.En una gira por Oaxaca en la que promovió la construcción de caminos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que continuará con sus consultas públicas a mano alzada."A mí me gusta mucho. Desde hace 30 años hago consultas a mano alzada", sostuvo.También defendió la entrega directa de recursos a las comunidades para la construcción de caminos.