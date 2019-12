Mensajes graciosos para mandar por WhatsApp esta navidad

Durante estas fiestas, todos queremos que nuestros familiares, amigos y seres queridos se sientan cómodos y divertidos.Y aunque queramos ir a todas las reuniones, a veces no es posible. Sin embargo,a y por ello, te reunimos algunosa través de WhatsApp, para que los publiques en los grupos de familiares o amigos.• ¡Feliz Navidad! Pasa unas buenas fiestas y reza para que Santa Claus no aprenda a mirar tu historial de navegación.• Hola a todos/as. Este es un mensaje personalizado que te/se/lo mando a ti/usted/ustedes. ¡Feliz Navidad!• En estas fechas quería mandarte algo gracioso, increíble, tierno, sexy, dulce y muy entretenido. Pero lo siento, yo no entro por la pantalla del celular. ¡Feliz Navidad!• Si este año en la cena de Noche Buena te meten en un costal, no temas. Es que le he escrito una carta a los Reyes Magos y te he pedido a ti. ¡FELIZ NAVIDAD!• ¡Enhorabuena! Tengo el placer de comunicarle que ha sido seleccionado para poder jalar el trineo de Santa Claus esta navidad. En unas horas pasará un elfo por su casa para medirle los cuernos. ¡Feliz Navidad!También, si no sólo quieres mandar un mensaje de texto, puedes consultar algunos bancos de imágenes.cuenta con una sección de fotos prediseñadas, con el único fin de que selecciones la que más te agrade, la descargues y la puedas enviar a tus contactos.Por su parte,cuenta con una selección de imágenes navideñas. Incluso tiene una sección de fotos para colorear, animadas y de varios tipos.