Mensajes que desaparecen: Así puedes activar el Modo Efímero en Messenger e Instagram

"No nos tomamos estos cambios a la ligera, no hemos actualizado la pantalla de inicio de Instagram de manera importante durante bastante tiempo. Pero la forma en que la gente crea y disfruta la cultura ha cambiado, y el mayor riesgo para Instagram no es que cambiemos demasiado rápido, sino que no cambiemos y nos volvamos irrelevantes. Estamos entusiasmados con el nuevo diseño y creemos que le da a la aplicación una actualización muy necesaria, al tiempo que se mantiene fiel a nuestro valor fundamental de simplicidad”, escribió el jefe de Instagram, Adam Mosseri, en una publicación de blog.



En los distintos servicios de mensajería que utilizamos compartimos mucha información personal. Pláticas íntimas con nuestros mejores amigos, archivos confidenciales de trabajo y hasta conversaciones subidas de tono con nuestra pareja. Es por ello que no siempre queremos que el contenido se quede guardado, ni dejar una alerta de que se eliminó algo. Por elloBridget Pujals, Gerente de Producto de Messenger, y Manik Singh, Gerente de Producto de Instagram explicaron que,El funcionamiento es sencillo y útil puesLa primera vez que lo hagas verás una pantalla en la que se explican las funciones clave.Los ejecutivos compartieron que la opción tambiénTambién explicaron que el Modo Efímero es opcional y que,La función poco a poco está llegando a los usuarios, por lo que, si no la tienes disponible, solo tienes que esperar la actualización.También aprovechamos para compartirte que, por primera vez en años,Cuando tengas este nuevo diseño, la pestaña Reels, por supuesto, te llevará a los videos de formato corto, similares a TikTok. Mientras que la pestaña Tienda te mostrará recomendaciones personalizadas; selecciones de los editores elegidos por el canal @shop; videos que se pueden comprar; y nuevas colecciones de productos. La intención de ambas pestañas es facilitar a las personas encontrar lo que buscan en la plataforma y acceder de inmediato.Quienes ya tuvieron oportunidad de ver este cambio, comparten que la pestaña Me gusta y la pestaña Crear, donde las personas cargan fotos, se han movido a la esquina superior derecha junto a la bandeja de entrada de mensajes directos.Hay que señalar que IGTV, el espacio de la red social para videos de larga duración, todavía no ha recibido una pestaña en la pantalla de inicio y solo está disponible a través de la página Descubrir, lo que podría indicar la falta de interés en el formato y la apuesta por los clips cortos.A su vez, la adición de la pestaña de compras es muestra de la estrategia de la plataforma que, a lo largo de los años ha desarrollado más herramientas para servir como canal de promoción y ventas.