Mentes criminales llega a su fin tras 15 años al aire

, serie que el próximo lunes a las 21 horas transmitirá su último episodio en AXN.Para dar la bienvenida realiza un acto de magia y confiesa que siempre deseó ser mago o director de cine. Pero una “broma” cambió su futuro y ahora se ha convertido en el actor que más capítulos filmó en esta“Hice el casting para este proyecto como un experimento, como una broma, y de repente estaba en un show que ha durado 15 años. Desde entonces he tenido la oportunidad de trabajar con miles de actores y directores que han hecho un gran trabajo.interpretó durante 15 años y más de 320 episodios al doctor Spencer Reid, agente con un coeficiente intelectual capaz de descifrar los comportamientos de los malhechores. Por ello, la conclusión de la historia tuvo un significado muy especial.“En la última escena que filmamos yo estaba en una bolsa de dormir y tenía que operar la cámara y llamar a acción. Así que reuní a todo el equipo en el pequeño cuarto donde estábamos filmando para que toda la energía del crew fuera parte de esa escena final”, recuerda.El actor recuerda que esta anécdota final es similar a la que tuvo cuando interpretó por primera vez al doctor Spencer Reid, pues “la primera toma que hicimos en toda la historia, cuando filmamos el piloto hace 15 años, era mi personaje leyendo un libro. Y en aquella ocasión me dejaron controlar la cámara porque venía de la escuela de dirección”.“Son de mis recuerdos más divertidos en los últimos 15 años. Es asombroso. Ser parte del show por tanto tiempo me hizo crear cosas. El trabajo del director es hablar el mismo idioma de cada miembro de la producción y conocerlos durante tanto tiempo me dio una ventaja y creo que hicimos episodios únicos y especiales”.Para el actor, concluir con las transmisiones de la historia luego de 15 años no es un adiós, pues considera que en un futuro el elenco podría reencontrarse. “Pienso que algún día el show regresará. Es como una banda musical que se toma un descanso, que en cierto punto deben dejar el escenario. Ahora estoy buscando qué es lo que voy a hacer en mi tiempo libre por primera vez en mucho tiempo”.Matthew Gray Gubler reconoce que el éxito de la serie ha tenido que ver con la cercanía que los personajes han tenido con su público. “Somos afortunados de tener a los mejores fans en el mundo. Pero creo la serie se distinguió porque”.fue reconocida como el Programa Televisivo de Crimen o Drama Favorito, en los People's Choice Awards. El último episodio será transmitido el lunes próximo a las 21 horas por AXN.