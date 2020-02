‘Mentí porque me iban a culpar de su muerte’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Lo hice porque me iban a culpar por la muerte de mi hija, me dio miedo” fueron las palabras que dijo Ana María al Ministerio Público y las cuales resultaron ser la prueba principal para procesarla por el delito de falsedad de declaraciones.



Ana María “N” inventó la historia del robo de su hija de cinco meses porque tenía miedo de que la culparan de su muerte. Cuando vio que la menor ya no reaccionaba la tomó en sus brazos salió de su domicilio, escondió el cuerpo de la bebé debajo de un pirúl e inventó la historia del robo de la niña.



Esta fue la declaración que dio Ana María a las autoridades ministeriales que la expusieron en su relatoría durante la audiencia inicial en contra de la mujer, quien fue imputada por el delito de falsedad de declaraciones.



Durante su intervención, los agentes del ministerio público expusieron los motivos que tuvo Ana María para fraguar la historia que engañó a todos los saltillenses y que conmocionó a la sociedad.



Fue durante la tarde de este viernes que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ana María e inició el proceso penal por la causa 338/2020 en la sala uno del centro de Justicia Penal presidida por la Jueza de Control Rebeca del Carmen Monsiváis Pechir.







Tras acreditar de legal la detención y formular la imputación contra Ana María, los Agentes del Ministerio Público solicitaron la vinculación a proceso, sin embargo, el abogado defensor pidió una duplicidad del término y será hasta el miércoles 26 de febrero que se reanude el proceso.



Mientras tanto, Ana María llevará su proceso en libertad, luego que la Jueza le impuso la medida cautelar del brazalete electrónico ya que representa un riesgo inminente de evadirse de la justicia.



El abogado de la defensa señaló que la imputada será sometida este domingo a una intervención quirúrgica por problemas en la vesícula, por lo que solicitó a la jueza el permiso de que ese día le sea retirado el dispositivo.



La jueza otorgó el permiso siempre y cuando se logre demostrar que la operación sea real y en ese caso sería monitoreada por el personal de la Unidad de Medidas Cautelares.