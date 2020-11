Mercado San Juan de Dios, Guadalajara, se resiste a morir por la pandemia

Escuchar Nota

"Entró el Regidor y estuvo otorgando lugar para sultano, fulano, mengano y perengano. Ese montón de gente detrás del señor Nieves... Era jueves y como desde las 6-7 de la mañana el regidos ya andaba repartiendo lugares... A partir de ese día ningún día se cerró. Solo de ahora en la pandemia para acá", señala María Esther.

"El mercado cerró 3 meses. Fue una cosa ¡horrible! En tres meses se nos fue todo lo que se hizo en años, porque hubo que pagar empleados. Ahorita ya solo quedamos casi puros familiares”



"Me senté a llorar en la escalera al ver todo cerrado, porque en mi vida nunca había visto a San Juan de Dios cerrado, los 365 días del año permanece abierto, así sean días festivos, días memorables, navidad, fin de año, San Juan de Dios todo el tiempo está despierto y yo sentía en esas fechas a San Juan de Dios muerto”

"Lo que no producíamos en otros productos como los vestidos bordados, en las blusas bordadas, lo implementamos en los cubrebocas y fue un éxito gracias a Dios. Vendimos a Inglaterra, a España, a Francia a todos los países en donde estaba el COVID-19 a todo lo que daba y esto es lo que mantuvo al negocio estos meses de contingencia y pudimos mantener al personal laborando, sobreviviendo"

“Ahorita estamos armando muchos especiales como viene lo del Buen Fin pues tratamos de mejorar precios para atraer al cliente, incluso yo hasta estaba pensando bajarme hasta un 40 por ciento para ver si se logra algo”, confesó.

"Me siento muy comprometida a seguir con este legado, porque no solo es de mi familia, es de ¡muchas familias! Es un mercado que nos ha dado de comer a muchísima gente, no se puede decir que es solo un trabajo ¡es una fuente de trabajo para muchísima gente! Porque, me puedes ver aquí como representante de un negocio, pero atrás de mi existe mucha gente que vive de lo que se vende aquí"

“La mayor parte del dulce de Jalisco está elaborado con frutas naturales, con muy poco conservado, aun así, tiene una caducidad de 8 días, 15 días o de 3 meses ... Y mi papá siempre trata de que se conserve la receta original, que no se pierda el sabor tradicional y así seguirá”

“Aquí adentro se mueve mucho el respeto, la buena atención para el cliente y más que nada la comodidad que tratamos de darle, como en aquel 58' cuando empezamos: dar barato, dar la mejor calidad, el mejor trato para ver si volvemos a aquel mercado”

"La mayoría (de los refundadores) ya murió, pero seguimos todos unidos... Visítenos, con mucho gusto los atendemos y siempre estaremos con las manos abiertas para recibirlos... Aquí el mercado aún vive y ¡es el corazón de Guadalajara!”

“No dejen de venir a San Juan de Dios. San Juan de Dios sigue vivo y sigue de pie y va a estar de pie durante muchos años mientras nosotros estemos con la camiseta bien puesta”

"Se murió mi padre, abrimos. Se murió mi madre, abrimos. Se murió mi esposo, abrimos. Se murió mi hijo ¡y abrimos! Aquí siempre se abrió.Es el momento más difícil que he vivido en mi vida", relata María Esther López Gutiérrez, una de las comerciantes más longevas del Mercado San Juan de Dios,de Guadalajara, Jalisco.Desde una silla de plástico, se hace escuchar la voz de aquella mujer quien luce una cabellera corta, risada y pintada de blanco por los años, esos que aún no han podido doblegar su notorio carácter, con el cual se hace valer para dirigir los ocho locales que le quedaron tras morir sus familiares.Don José Luis Gutiérrez Armas, propietario del icónico restaurante, también añora aquella fecha. Él contaba con apenas 8 años de edad y señala que era una completa algarabía la que se vivía en su familia y el lugar. Él y sus hermanos corrían de un lado a otro jugando y haciendo mandados que le solicitaban sus padres.Experiencias como las de ellos se vivieron eny con el paso de los años las historias se han replicado en otros mil 200. Pero como dicen, la historia de este lugar data de muchos años atrás: 132 para ser exactos.Algunas historias se remontan hasta a cinco generaciones atrás, pero, largas o cortas, todas coinciden en que es una gran familia la que hay al interior del mercado e incluso afuera, pues cada vendedor se dice consiente de que sobre sus hombros también recae el sustento de las familias de los artesanos, productores, costuraras, cocineras, proveedores y más personas que diariamente trabajan para surtir cada puesto.Dice don José Luis, quien añade que anterior al coronavirus ni la plaza comercial más lujosa había causado los estragos económicos que les ha dejado esta pandemia.Al recordar los buenos tiempos y compararlos con esta difícil etapa que han vivido, no tardan en humedecerse los ojos de quienes cuentan ahí vivieron su niñez, su adolescencia, dieron su primer beso, ahí dijeron un "sí, acepto" o incluso ahí dieron el último adiós al amor de su vida. Los mismos que ahí siguen firmes resistiendo la batalla.María Esther López Gutiérrez, quien labora en el mercado desde que se inauguró el 28 de diciembre del 1958, relató "aquí conocí a un vecino de allá, me enamoré, le eché el ojo y ¡riaaan! (se casó)". Ahora posa junto a Rosa Alejandro Alvarado López, una de los hijos que procrearon.Martha Leticia Siordia Rodríguez, hija del fundador de la icónica dulcería "Las abejitas", relata que en los meses de marzo, abril y mayo pasado vivió las más crueles experiencias que le ha dado la vida.Esto lo vivió al acudir al mercado por mercancía para venderla a domicilio a costo de producción, pues ya la finalidad no era ganar, sino recuperar el dinero invertido y tener con qué apoyar a sus empleados.Contrario a esta mala experiencia, Jaime Castillo Barragán uno de los herederos del negocio “Charrería y trajes típicos Jimmy”, relata que derivado de la escasez de cubrebocas vieron la oportunidad de sacarle la vuelta a la pandemia y optaron por crear los propios y personalizarlos con diseños mexicanos, utilizando así la tela que inicialmente fue pensada para la elaboración de trajes típicos.Dijo Jaime y añadió que el renovarse e incursionar en este nuevo giro comercial ha logrado sobrevivir la empresa y las familias de 180 artesanos que laboran solo para ellos.Por su parte, María Esther López Gutiérrez señala que en su comercio ya están pensando en crear nuevas promociones para hacer frente a las que tendrán los grandes comercios con el próximoJosé Luis Gutiérrez Armas, de 70 años de edad, propietario de la Birriería El Chivo de Oro, quien presume que a lo largo de su trayectoria le ha tocado recibir como clientes a artistas como los Polivoces, El Piporro, Antonio Aguilar, Don Silvestre, Paquita la del Barrio, El Caballo y Vicente Fernández, quien es originario de Jalisco.De manera popular, los tapatíos lo apodan el mercado, pero quienes diariamente levantan las cortinas a temprana hora y alistan su mejor sonrisa para recibir a los turistas lo catalogan como una vecindad, un pueblo, una gran familia, como su hogar.Don José Luis Gutiérrez incluso lo considera "una fuente de trabajo para todas las personas, desde el más niño hasta el más viejito que ya afuera no consigue trabajo”, comentario que es reafirmado por Martha Leticia Siordia Rodríguez, herederas de la dulcería, uno de los comercios que figura entre los más icónicos del mercado.Dijo la joven abuela quien relata continuará las enseñanzas que le dio su padre y de la misma forma planea transmitirlas a sus nietos, quienes ya empiezan a dar sus primeros pasos por los pasillos del mercado para dar la bienvenida a los clientes.Señala Martha Leticia para después recomendar los dulces más distintivos de región: el elaborado con arrayan, seguido de los borrachitos, la cocada, el rollo de guayaba relleno de cajeta con nuez y con coco, el azafrán y el dulce de leche.Jaime Castillo Barragán, quien está al frente de “Charrería y trajes típicos Jimmy”, negocio que arrastra un legado de cinco generaciones en la elaboración de trajes típicos y tras la pandemia ha sobrevivido gracias a la confección de cubrebocas con bordados mexicanos.Asegura que, a sus dos hijos y nietos, quienes ahora le ayudan, les ha inculcado siempre brindar un buen servicio y hacerlo con la misma emoción que ella lo hacía aquel día de aquella reinauguración.Finalmente, Martha Leticia Siordia invita a la población en general consumir en los comercios locales, pues con ello dice ayudan a la economía de la región. Mientras tanto, ella compromete con mantener de pie este espíritu de hogar, de buen servicio y de calidad que de manera sencilla ofrece el mercado techado más grande de Latinoamérica (4 mil metros cuadrados).Con información de Debate