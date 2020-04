Mercados, atentos a plan económico, inflación y subasta de dólares

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los mercados financieros en México estarán atentos en la semana a las reacciones por el anuncio del plan económico del Gobierno federal, a la segunda subasta el lunes de créditos en dólares por un monto de 5 mil millones de dólares por parte del Banco de México (Banxico).



Asimismo, enfocarán sus reflectores en el resultado de la inflación de marzo, que se difundirá el martes, para la cual se espera un repunte de 0.14% mensual y con lo cual bajaría a 3.44% desde 3.70% en febrero.



En este indicador se esperan presiones de precios en algunos bienes agropecuarios. En el componente subyacente también anticipan aumentos en alimentos procesados y otros bienes, como reacción a mayores costos de algunas materias primas y compras precautorias por el Covid-19. Del lado contrario, el alza estacional antes de la Semana Santa no estaría presente debido a la afectación que ha tenido la contingencia sanitaria en la industria turística.



Los especialistas estiman que la inflación subyacente disminuiría a 3.59% y la no subyacente también tendría un fuerte ajuste a la baja, a 2.99%, en buena medida por la fuerte caída en precios de energéticos.



El lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta también la inversión fija bruta, para la cual se espera una caída de 9.6 por ciento.



La magnitud de la caída estaría explicada en parte por un efecto de base más complicado, tanto en construcción como en maquinaria y equipo.



Expertos estiman que el índice continuaría cercano a niveles no observados desde finales de 2013, por lo que la inversión habría continuado muy débil incluso antes del impacto del Covid-19 sobre el panorama económico, mismo que es probable que se vea a partir de marzo, y se espera que la construcción caiga 10.4% anual.



El miércoles, el INEGI reporta la producción industrial de febrero, para la cual se anticipa un avance 0.1 por ciento anual, por arriba de -1.6 por ciento del mes previo.



El miércoles se publican en Estados Unidos las minutas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Ante la propagación del coronavirus y el fuerte impacto que ha tenido sobre los mercados financieros y la actividad económica, la Fed actuó de manera agresiva y el 3 de marzo recortó la tasa de referencia en 50 puntos base.



Más tarde, el 15 de marzo realizó nuevamente una reunión fuera de calendario, en la que volvió a recortar la tasa de referencia, esta vez en 100 puntos base. Asimismo, anunció la reinstalación del programa de compra de activos.



De esos momentos a la fecha, el Fed no ha dejado de dar anuncios de estímulo monetario, encaminados principalmente a aumentar la liquidez en los mercados.



El jueves se publicarán en el vecino país del norte las peticiones semanales de subsidio por desempleo.



En la semana, los mercados estarán muy pendientes del comportamiento del mercado petrolero y de los acuerdos para estabilizar la oferta de los países productores.