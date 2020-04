Meryl Streep se deja ver con unas ‘copitas de más’

Escuchar Nota

"Meryl Streep, Audra MacDonald y Christine Baranski cantando Sondheim por Zoom en sus batas es, y no puedo subrayar esto suficiente, el estado de ánimo definitivo", se leía en la red social Twitter.



"El mundo es un lugar duro y todos estamos buscando algo grande", dijo Esparza sobre la celebración.



"Pues bien, Sondheim es la grandeza personificada", agregó.



han sido las protagonistas de una divertida celebración virtual del 90 cumpleaños del afamado compositor de musicales Stephen Sondheim, en la que las tres cantaron "The Ladies Who Lunch" desde la intimidad de sus hogares, ataviadas con una informal bata y acompañadas por una bebida alcohólica.En este evento, tituladoy que tuvo lugar la noche del domingo, Broadway celebró por todo lo alto a una de sus figuras más destacadas.Allí intervinieron decenas de actores, pero sin duda las estrellas de la noche fueron el trío de mujeres, que cómicamente se servían vino, un martini y bourbon mientras cantaban entregadas uno de los temas centrales del musical "Company".La actuación, grabada gracias al programa de videollamadas Zoom, fue muy aplaudida en las redes sociales, no solo por el tono divertido y desenfadado y por sus célebres protagonistas, sino por el perfecto reflejo de la situación social actual propiciada por la pandemia del coronavirus.El éxito de la actuación se produjo pese a que fue una de las últimas de un evento que se alargó cerca de dos horas y media y que además comenzó con más de una hora de retraso tras un inicio fallido.Entre los participantes, algunos de los actores más importantes de los últimos 40 años del mundo del teatro, desde Patti LuPone, Donna Murphy, Ben Platt o Lin-Manuel Miranda, junto con estrellas de la gran pantalla como Jake Gyllenhaal y Mandy Patinkin, todos ellos participando desde sus hogares.La celebración pudo verse de manera gratuita a través de la página web broadway.com, además de su canal de YouTube, y se celebró el mismo día en el que se cumple el 50 aniversario del estreno de "Company", el rompedor musical del compositor.Raúl Esparza, que presentó el evento, fue el protagonista en la nueva versión de "Company" que se presentó en 2006, así como en las exitosas producciones "Sunday in the Park With George" y "Merrily We Roll Again, ambas del Kennedy Center Sondheim Celebration.Sondheim, que cumplió los 90 años el pasado 22 de marzo, ha sido galardonado con un Óscar, ocho Tony, ocho Grammy y un premio Pulitzer, además de haber sido condecorado con la Medalla Presidencial a la Libertad en 2015. EFE