Meryl Streep cumple 70 años

Parece imposible ya pensar en un Oscar sin que Meryl Streep esté nominada en alguna categoría, 21 es el número de veces que la academia ha reconocido el trabajo de la actriz que hoy cumple 70 años y que sin duda posee una de las carreras histriónicas más imponentes dentro del gremio hollywoodense.Meryl nació el 22 de junio 1949. Desde joven mostró interés por el arte dramático, aunque teniendo en mente triunfar como soprano en Broadway, lo que la llevó a prepararse profesionalmente en Yale School of Drama, en donde cautivada por el teatro, dejó atrás la ópera.Sus primeras experiencias actorales las tuvo sobre las tablas después de graduarse cuando trabajó en la Theatre Repertory Company de Phoenix, en donde participó en obras como Enrique V y la Fierecilla Domada.El debut frente a las cámaras de Meryl fue en la pantalla chica, haciendo un pequeño papel en la película The Deadliest Season, sobre un jugador profesional de hockey preocupado por su carrera después de que uno de sus adversarios muriera en un partido. Streep interpreta a su esposa, quien lo aconseja.Éste papel le bastó para impresionar con su actuación al productor de la película Herbert Brodkin, quien la volvió a llamar para encabezar la controversial miniserie de televisión Holocausto en la que Meryl interpretó su primer protagónico dándole vida a Inga Helms, una alemana aria que se casa con un judío poco antes de que se firme la Ley Antisemita de Nüremberg.Streep impresionó con su actuación dramática de una mujer que tiene que elegir entre su familia y su marido.La actriz 'fea' que llegó a la pantalla grandeEn una entrevista, Meryl Streep sorprendió con una historia sobre sus principios en la actuación. El hijo del productor de King Kong la había visto en una obra y emocionado, comentó a su padre sobre el descubrimiento de esa "nueva actriz". Meryl fue llamada a audicionar.Cuando entró en la imponente oficina, lo primero que escuchó fue: "¿Por qué me traes a esta actriz tan fea?", de la boca de aquel productor, que no tenía idea de la habilidad de Meryl con el italiano. Ella contestó fluidamente en aquél idioma: "Lo siento por no ser lo suficientemente bella para estar en King Kong".Aún así, Hollywood terminó por rendirse a sus pies cuando obtuvo su primer papel para la pantalla grande, en Julia. Un año después, recibió su primera nominación al Oscar por su papel en la película El Cazador, de 1978.