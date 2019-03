Mesillas: un desarrollo que provoca temor

Mesillas es un poblado ubicado a 14 kilómetros de la carretera a Monclova, en Ramos Arizpe. Está habitado por cerca de 50 familias, unos 300 habitantes que se dedican principalmente a la ganadería.En 2010 comenzó la construcción del Centro Penitenciario Federal a un kilómetro de distancia del pueblo. Esto creó incertidumbre entre los pobladores de Mesillas: se perdería la tranquilidad del pueblo. Se sentirían inseguros de tener a unos cuanto kilómetros a cientos de criminales.Las autoridades del Gobierno federal hablaron con ellos y les prometieron seguridad constante y aclararon que no corrían ningún riesgo, al contrario, la construcción del penal les traería beneficios.Ocho años tardó la construcción del Cefereso No. 18, apenas en agosto de 2018 fue inaugurado con el traslado de 100 reos de alta peligrosidad. Narcotraficantes, homicidas y secuestradores componen la población penitenciaria en este lugar. La semana pasada llegaron otros 269.Son los traslados de reos y la movilización policiaca de las fuerzas de seguridad lo que genera temor entre los pobladores. A María de Lourdes, de 35 años, ama de casa y madre de dos niños, no le gusta ver pasar las patrullas y los camiones llenos de reos, teme que alguien los intercepte y liberen a los convictos.“Pues sí está muy tranquilo, hay mucha seguridad, pero también me da miedo, sobre todo por los niños, ellos son los que corren peligro, ¿qué tal si alguien se escapa? Pasan las patrullas todos los días, pero aún así da miedo”.Para doña María de la Luz la situación es diferente. La señora de 69 años atiende una tienda de abarrotes. Ella ve como beneficio que se haya construido el penal cerca del pueblo.“Vienen y compran refrescos o papitas. Algunas personas se quedan a dormir aquí para visitar a sus familiares, la verdad sí me ha aumentado la venta. Este pueblo es el que les queda más cerca”.La maestra Guillermina, profesora de la primaria Emiliano Zapata, opina que el riesgo es para los niños que cruzan la carretera para ir a sus hogares, y es que aumentó el tráfico en la zona, desde los camiones que trasladan a los trabajadores del penal, hasta las patrullas que resguardan la seguridad en esta área.“Los niños salen y no están acostumbrados a que pasen tantos vehículos, por fortuna tenemos los bordos, pero no es suficiente para evitar una tragedia”.Otro de los beneficios que han recibido los habitantes de Mesillas es una mayor fuente de empleos. Algunas semanas atrás hubo un reclutamiento de personas que quisieran trabajar en el penal, en el área de limpieza o de cocina.“Muchos trabajan ahí desde que comenzaron a construirlo, pero el miedo sigue, siempre habrá temor de que se escapen del penal y lleguen al pueblo, aunque las autoridades nos aseguraron que eso no pasaría”.Así es como viven los habitantes de Mesillas. Pasan su día a día con miedo pero con la esperanza de que nada malo se presente en el penal.El pasado lunes 4 de marzo arribaron al Cefereso de Mesillas, 269 reos provenientes del centro penitenciario de Cieneguillas, en Zacatecas, con lo que la población de este penal en Coahuila ahora es de cerca de 300 internos.Debido a ello, las autoridades del estado colaboraron con la vigilancia del traslado de estas personas, y establecieron un cerco periférico de seguridad permanente alrededor del centro penitenciario, pues la seguridad interna corresponde a la Federación.“La seguridad al exterior está garantizada. La seguridad al interior, son prisiones de máxima seguridad; al interior está garantizado, al exterior está garantizado, y lo que realmente estamos haciendo, que esa es la parte importante, es cómo puede impactar una instalación de esta índole en la seguridad de los próximos 15, 20 años del estado de Coahuila y de la Región Sureste”, dijo el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Luis Pliego Corona.José María Fraustro Siller dijo que las instalaciones del Cefereso están preparadas para recibir a una cantidad mayor de reos federales, pues tiene una capacidad para albergar a 2 mil 800 internos, y su infraestructura incluye un hospital.“Estos Ceferesos pueden recibir casi hasta 3 mil personas, de tal manera que se inició con los primeros 250, están llegando más, y así van a seguir llegando. Tienen áreas para alta peligrosidad, para media peligrosidad, y para gentes que no están clasificadas de esa manera”, declaró.