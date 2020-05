Messenger Rooms llega a México, te enseñamos cómo usarlo

Escuchar Nota

Messenger Rooms llegó hace varios días a muchos países de habla inglesa, pero la compañía prometió que en cuestión de semanas estaría disponible en todo el mundo, y hoy,Para poder usar el servicio basta con que verifiques que tengas instalada la última versión de Facebook en la Play Store o App Store, en nuestro caso no hemos recibido ningún tipo de actualización, pero siempre, aunque no es obligatorio crear las salas o los rooms desde la página principal de Facebook, pues también puedes crearlas a través de la aplicación de Messenger, pues es por este servicio donde se realizan las videollamadas.Entra a la aplicación y en presiona sobre la opción “Sala” que aparece en la parte inferior derecha de la opción que te permite crear una publicación rápida, es decir, en donde aparece el recuadro “¿Qué estás pensando?”.Cuando creas la sala te permite configurar la hora de inicio y las personas que quieres invitar, de hecho, puedes elegir que todos tus amigos de Facebook entren a la sala sin problema, siempre y cuando no superen el límite permitido.eso sí, considera que deben tener cuenta en Messenger para poder entrar.Cuando concluyes esta configuración se crea una publicación en tu muro para que, si así lo elegiste, otras personas se puedan unir.Como administrador siempre podrás expulsar a usuarios que entren a tu sala y no los quieras ver ahí.Si tienes Messenger en tu teléfono, versión web o de escritorio, los pasos a seguir son los siguientes:Abre la aplicación y ve a la pestaña de personas y selecciona “Crear una sala”. En el caso de la versión web y de escritorio la opción se inicia al presionar sobre el ícono de videollamada.Aquí la sala se crea automáticamente, y puedes compartir el enlace para que tus amigos se unan, y también puedes permitir que solo se unan los usuarios que tienes como amigos en Facebook, o bien, aquellos que tengan el enlace. De cualquier manera, puedes expulsar a todos los usuarios que no quieras tener en tu sala.