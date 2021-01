Messi es libre y ya puede negociar su salida del Barcelona

Escuchar Nota

En la vida no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y eso ahora lo entiende elque a partir de este 1 de enero de 2021 inicia lasu salida del equipo si así lo desea.De acuerdo a los estatutos de, todo futbolista que llegue asu contrato laboral con un equipo sin que este haya sido renovado tiene la libertad de iniciar la negociación conademás de pasar a ser agente libre, por lo que el movimiento de equipo no le generará beneficio económico al club que deje ir al jugador.Eso es ahora lo que Lionel Messi tiene en sus manos. Al no haber renovado su contrato en 2020 ahora en este nuevo año inicia la cuenta regresiva para el 30 de junio que es cuando se vence el contrato pero que al mismo tiemposi deja pasar el tiempo. De acuerdo con el contrato del argentino tiene una clausula que si antes de cierta fechael contrato automáticamente seAsí que los siguientes meses serán de mucha presión por parte de los aficionados que quieren y los que no quieren que se vaya del equipo, así como también lo que el mismo jugador tendrá en cabeza. Aunque se espera que con el nombramiento del nuevo presidente del equipopara hacer que se quede en el club