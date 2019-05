Messi lidera convocatoria argentina para Copa América

Se develó el misterio: Lionel Scaloni dio la lista de 23 jugadores de la selección argentina que disputarán la Copa América, que se realizará en Brasil del viernes 14 de junio al domingo 7 de julio. La Argentina encabeza el Grupo B, junto a Colombia, Paraguay y Qatar.Milton Casco aparece como la sorpresa de la lista, que no había formado parte del ciclo de Scaloni; el lateral de River entró en reemplazo de Gabriel Mercado (Sevilla), que parecía tener un lugar garantizado. Además, en la última línea consideró a Juan Foyth, el jugador del Tottenham Hotspur que disputará la final de la Champions League.Además, como estaba previsto, quedó descartado Mauro Icardi, que encabezaba la renovación de la selección argentina pero perdió mucho terreno en Inter. En su lugar ingresó Sergio Agüero, una fija por su presente en Manchester City y que hasta ahora no había considerado por el DT.El equipo albiceleste, que tendrá el regreso de Lionel Messi a competencias oficiales, debutará el domingo 15 de junio a las 19, ante Colombia, en el estadio Fonte Nova de Salvador Bahía. La selección enfrentará el segundo encuentro ante Paraguay el miércoles 19 de junio, a las 21.30, en el Mineirão de Belo Horizonte. El cierre del grupo será ante Qatar en el Arena do Grêmio de Porto Alegre, el domingo 23 de junio a las 16.Porteros: Franco Armani (River Plate/ARG), Esteban Andrada (Boca Juniors/ARG) y Agustín Marchesin (América/MEX).Defensas: Renzo Saravia (Racing Club/ARG), Germán Pezzella (Fiorentina/ITA), Juan Foyth (Tottenham/GBR) Nicolás Otamendi (Manchester City/GBR), Nicolás Tagliafico (Ajax/HOL), Marcos Acuña (Sporting/POR), Milton Casco (River Plate) y Ramiro Funes Mori (Villarreal)Centrocampistas: Leandro Paredes (PSG/FRA), Guido Rodríguez (América/MEX), Giovani Lo Celso (Betis), Roberto Pereyra (Watford/GBR), Rodrigo De Paul (Udinese/ITA) Paulo Dybala (Juventus/ITA), Exequiel Palacios (River Plate/ARG). Ángel Di María (PSG/FRA).Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City/GBR), Lautaro Martínez (Inter/ITA) y Matías Suárez (River Plate/ARG).