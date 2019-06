Messi mandó videos para poder ser convocado por Argentina

Lionel Messi reveló que, estando con las inferiores del Barcelona, él y su familia mandaban videos a la Asociación de Futbol Argentino para que conocieran sus habilidades y en algún momento lo llamarán a la selección.Lo anterior, fue declarado a la cadena TyC Sports, previo al arranque de la Copa América de Brasil 2019."En ningún momento (dudé). Nosotros hicimos todo. Continuamente mandábamos vídeos y cosas mías para que me conocieran acá (en Argentina) y tener la posibilidad de que me vieran y se me conociera, para ver si tenía la posibilidad de venir o no", declaró.El hoy capitán de la albiceleste debutó en 2004 con la Sub-20 en un partido ante Paraguay previo a la Copa del Mundo de Holanda."Fue uno de los momentos más lindos de mi carrera. Lo disfruté muchísimo y encima salimos campeones", compartió.