Messi no acude a entrenamiento del Barcelona; se espera su incorporación el lunes

Ciudad de México.- Lionel Messi no se presentó este sábado en la Ciudad Deportiva del Barcelona para reintegrarse a la disciplina deportiva del club, pendiente de pasar la prueba PCR oficial de LaLiga previa a poder entrenar con sus compañeros.



De acuerdo a lo confirmado a ESPN Digital por una fuente autorizada del Barça, el crack no acudirá a las instalaciones de Sant Joan Despí hasta presentar el test negativo marcado por el protocolo sanitario de LaLiga, momento en el que podrá coincidir sin más problema con sus compañeros y comenzar a entrenar a las órdenes de Ronald Koeman.



Confirmada su permanencia en el club después de diez días de polémica y desencuentros desde que presentase un burofax anunciando su marcha, Messi podría integrarse a los entrenamientos a partir del lunes, atendiendo a que el domingo es jornada festiva y entendiendo que sometiéndose a la prueba del coronavirus en su domicilio ésta resultase negativa.



Ausente por decisión propia y en conflicto con el Barcelona, el club no abrirá ningún expediente sancionador al astro argentino, a pesar de sumar hasta seis faltas desde que decidió no presentarse el 30 de agosto a las pruebas PCR que sí pasaron sus compañeros y a los posteriores cinco entrenamientos, contando con el de este sábado, aunque teniendo en cuenta que no habría podido ejercitarse sin ser sometido a esa prueba del coronavirus.



El Barça quiere cerrar el tema Messi sin más polémicas, menos aún abriendo otro frente, y a partir de ahí recuperará la normalidad deportiva la próxima semana, con un reingreso 'normal' del capitán en la disciplina de grupo y pendiente, también, de la vuelta de Samuel Umtiti y Jean-Clair Todibo, ambos de baja por haber dado positivo en su día y a la espera de recibir el alta, tal como Miralem Pjanic, quien dio positivo el 23 de agosto y que a mediados de semana, tras su confinamiento, debería pasar otro control previo a su estreno con sus nuevos compañeros.



Con quien podría ya no coincidir Messi en el campo de entrenamiento sería con Luis Suárez y Arturo Vidal, quienes este sábado realizaron parte de la sesión al margen de la plantilla pendientes de concretar su salida del club de forma inminente. Si el goleador uruguayo está al tanto de cerrar un acuerdo con la Juventus, pendiente de un examen de italiano que le facilite tomar parte en el Calcio sin ocupar plaza de extracomunitario, el chileno se encuentra cerca de acordar su finiquito con el Barça para firmar con el Inter de Milán.