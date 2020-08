Messi no acude al primer entrenamiento con Ronald Koeman

Escuchar Nota

19 futbolistas se han entrenado de manera individual, repartidos entre el campo Tito Vilanova y el campo 2.@ivanrakitic no se ha entrenado con permiso del Club.



[+] Info: https://t.co/ElV8Tl2Q9Q pic.twitter.com/bP1nDFwKFA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2020

Lionel Messi no acudió este lunes a la primera sesión programada porEl argentino se mantiene firme en su postura y no se presentó en el entrenamiento porquey, por lo tanto, no tiene la obligación de asistir a la Ciudad Deportivade Sant Joan Despí. Pero el Barcelona sí cree que es, todavía, su capitán. Según el convenio colectivo de la Liga-AFE, comete en una falta grave.A partir de la tercera ausencia, entrará en la categoría de muy grave. El domingo ya no acudió a realizarse los tests PCR. De mantenerse los próximos días en su negativa a acudir a la Ciudad Deportiva, y al cometer falta muy grave, podría ser suspendido de empleo y sueldo, según lo estipulado en el convenio relativo a las sanciones. Podrían restarle entre 11 y 30 días o imponerle una multa de hasta el 25 por ciento de su salario mensual.De todas formas, el convenio establece también claramente, en sus principios generales, que "la potesta disciplinaria laboral corresponde al Club/Sad, siendo ejercida por quien designen sus órganos directivos". Y, en estos momentos,. Los dirigentes y ejecutivos van con cautela y no quieren avivar más el fuego. Desde la entidad saben que deben tomar medidas, pero no se precipitarán. Todavía confían en reconducir la situación.Leo Messi, por su parte, no cree que sea merecedor de una sanción porque considera que ya no es jugador del Barcelona, como dejó claro en el fax que envió a la entidad el martes de la semana pasada. Es libre y, por lo tanto, no está obligado a asistir a la Ciudad Deportiva. El argentino ya avisó, además, que no asistiría al arranque de temporada. Ayer domingo ya no se presentó a las pruebas PCR, paso previo para iniciar la temporada según marca el protocolo.Las posturas están muy distantes, aunque a finales de semana tendrá lugar una cumbre entre el presidentepadre y agente del argentino. De todas formas, la reunión no parece que vaya a implicar un acercamiento ya que ambos se mantienen firmes en sus planteamientos.Con información de Marca