Messi no sale del Barsa, es intocable

Ciudad de México.- La goleada del Bayern Munich 8-2 sobre el Barcelona movió los cimientos del club blaugrana, que ayer por la noche, en voz de su presidente, Josep María Bartomeu, puso a la “venta” a casi todo el plantel, excepto a Lionel Messi, Frenkie de Jong, Ter Stegen, Clément Lenget, Antione Griezmann, Semedo, Dembélé y Ansu Fati.



“Intransferible es Leo Messi. Sí lo sabe. Es el mejor jugador del mundo. Hablaría también de Ter Stegen, Semedo, De Jong, Lenglet, Dembélé, el mismo Griezmann”, dijo en una entrevista para el canal oficial del club.



“Algunos jugadores ya saben que no continuarán. Todas las opciones están abiertas. Algunos jugadores ya saben que no se cuenta con ellos. Hemos recibido ofertas”, agregó el directivo.



En la misma conferencia de prensa, Bartomeu desechó la idea de ir en busca de Neymar, comentando que el París Saint-Germain no lo quiere vender, misma situación del mercado de verano pasado cuando sí lanzaron una oferta por el astro brasileño.



“Ir a por un jugador como Neymar cuando el club en el que está no lo quiere vender es imposible”.



El directivo dio a conocer que a causa de la pandemia por el coronavirus, la institución dejará de percibir cerca de 320 millones de euros de cara a la Temporada 2020-2021, por lo que se abre la oportunidad para liberar jugadores con grandes salarios, así como oportunidades para varios futbolistas .



“La renovación no es cambiar futbolistas, es cambiar parte de la estructura. Dejaremos de ingresar 320 millones de euros en la temporada 20-21”, añadió. “La renovación será tan profunda como sea necesaria. Fui yo quien decide dar la oportunidad a esta generación de otro año más. Quizá era el momento de iniciar el año pasado la renovación”.