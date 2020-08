Messi punta para el City

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los rumores sobre la llegada de Lionel Messi al Manchester City toman mayor fuerza con el paso de las horas, luego de que la Pulga avisara a la directiva del Barcelona que su intención es no seguir en el club catalán.



Los otros candidatos no están pujando tan fuerte como el City. El PSG también sería un destino muy atractivo porque allí jugaría con Neymar y Di María. Sin embargo, el club francés no está convencido de la operación porque su margen de maniobra con la masa salarial no le permite grandes inversiones. Y traer a Leo lo es.



El City Football Group, compañía de Abu Dhabi United Group, propietaria del Manchester City, y de siete equipos más alrededor del mundo, incluyendo el New York City FC, ofreció al futbolista rosarino un contrato de tres años en el equipo de la Premier League, al lado de Pep Guardiola, y dos más para retirarse en el club de la ciudad de Nueva York.



La opción Manchester United está descartada, así como la de Newell’s con los que en ningún momento ha habido un contacto serio para que Leo recale en la Liga argentina. Sabe que allí no podría ganar ni Champions ni Bota de Oro, mientras que el balón de Oro sería también casi imposible.







Afición devastada



Ayer se produjo una nueva manifestación en el Camp Nou, y un grupo de aficionados entró en el recinto del estadio sin que el personal de seguridad pudiera impedirlo. Momento de mucha tensión en Barcelona.



La crisis no parece ver ni un poco de luz al final del túnel, pues ahora se ha ido conociendo que quizás Messi ya se decidió, y será nuevo jugador del Manchester City, donde se reencontraría con Pep Guardiola, quien lo llevó a tocar el cielo en el conjunto blaugrana.



Va a entrenar



Lionel Messi no quiere problemas judiciales con Barcelona. No presentarse en la Ciudad Deportiva podría significar un incumplimiento de contrato a pesar de que el argentino ya mostró la voluntad por marcharse del club, es por eso que se presentará al entrenamiento de los blaugrana el lunes.



En la práctica, el astro argentino tendrá su primer contacto con el nuevo entrenador Ronald Koeman.