‘Metales pesados contaminan el aire’, alerta estudio

La contaminación que respiramos los capitalinos no sólo está en la atmósfera. El polvo que se acumula en las banquetas, calles, bardas y ventanas de la Ciudad de México es muy peligroso porque tiene altas concentraciones de plomo y vanadio, que son metales pesados que pueden causar cáncer y otras enfermedades respiratorias.Así lo alertó el biólogo Francisco Bautista Zúñiga del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."Encontramos altas cantidades de concentraciones de plomo y vanadio, cobre y zinc, analizamos 16 elementos, pero los que más preocupan son el vanadio y el plomo porque los estamos encontrando en el suelo en partículas pequeñitas en altas concentraciones y eso es terriblemente peligroso para la población”.Luego de dos años de investigación en los que levantó y analizó 500 muestras de polvo urbano en las 16 alcaldías, Bautista Zúñiga concluyó el estudio Identificación de las zonas contaminadas con metales pesados en el polvo urbano de la Ciudad de México. Y reveló que las zonas donde no se barren las calles ni se lavan las banquetas son un peligro para los capitalinosEntre los resultados más relevantes, el académico señaló que el plomo proviene del tráfico vehicular y la industria, por lo que es un riesgo para la salud de los capitalinos, especialmente para los niños, pues “por su estatura están más cerca del suelo y respiran más rápido que los adultos; los niños a veces hasta comen en el suelo”, advirtió.En entrevista con Excélsior , el doctor en ecología y ciencias ambientales de la UNAM comentó que hoy se habla mucho de la calidad del aire de la capital del país, pero el monitoreo de la atmósfera está a cuatro metros de altura y aunque sí perjudica a los ciudadanos, es más riesgoso el polvo.Señaló que las muestras tomadas le permitieron ver diferencias por zonas, hallando que las alcaldías más contaminadas por altas concentraciones de metales pesados en el polvo son: Benito Juárez, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza."Hay lugares donde hay mucho polvo urbano, pero que no está tan contaminado. Hay otras alcaldías que tienen menos polvo, pero está muy contaminado, como Iztapalapa, que es la alcaldía más polvosa, pero no la más contaminada. Las más contaminadas están en el norte de la ciudad”, adelantó.Los resultados del estudio señalan que la parte norte y centro de la ciudad tiene polvo urbano con más concentraciones de plomo y vanadio, mientras que el polvo que se acumula en Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras tiene menos concentraciones de metales pesados, por lo tanto, es un polvo menos contaminado.El especialista sugirió que el gobierno capitalino se haga cargo de la limpieza de las calles y los vecinos de las banquetas y paredes de sus casas, en beneficio de la salud de los habitanes de la ciudad.