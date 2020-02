Metallica, Pearl Jam y Foo Fighters, juntos en el MODO

Escuchar Nota

Desde hace muchos años, los conciertos no solo involucran a una banda tocando sobre un escenario, ya que a su alrededor existe mucha gente trabajando, desde staff hasta mangers y gente encargada de dar a conocer el trabajo de los artistas. Al final todos los involucrados tienen el objetivo de brindar una experiencia que logre impactar en el espectador.Bajo la premisa anterior,a través de diferentes maneras, una de ellas es, con diseños elaborados, dejando atrás losEste trabajo es conocido como. Dichos trabajos son elaborados principalmente por ilustradores o personas dedicadas al diseño. El resultado es un poster personalizado de un show específico. Para los fans y coleccionistas significa añadir un objeto más a su colección, queA propósito de esto,trae una exposición llamada, que incluye 434 piezas en serigrafía de diferentes conciertos realizadas por diversos artistas gráficos.En México, Mercadorama se ha encargado de producir este tipo de material para conciertos de diversos artistas nacionales e internacionales. Para ser exacto, hace 10 años decidieron producir un tipo de arte que inmortalizara las presentaciones de artistas de la talla de Metallica, Foo Fighters, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Café Tacvba, Ely Guerra, Fobia, entre otros.A la par, en Estados Unidos,celebra 25 años de haber dado inicio a esta actividad, siendo pioneros en la creación de posters hechos con la técnica de serigrafía., Directora del MODO, señala que: “a través de la exposición el MODO invita a observar el cartel como vaso comunicante entre fans y artistas, y, más aún, como un objeto de arte y de culto”.Por su parte, la curadora de la exposiciónexplica que “, los primeros carteles de rock nacieron en talleres pequeños o caseros para promover conciertos en bares y centros de entretenimiento locales”.Algunos de los posters de bandas que se encuentran en la exposición son:Ames Bros ha diseñado las portadas y carteles de los discos de Pearl Jam, colaborando con las bandas más representativas del movimiento de Seattle. Este estudio de diseño hasta la fecha tiene una producción de más de 1,000 posters de Metallica, Foo Fighters, Blink 182, Coldplay, Linkin Park, My Morning Jacket, Pixies, Neil Young, Sting, The Hives, Blondie, Nine Inch Nails, Soundgarden, Temple of the Dog y Primus.Mientras que, hasta la fecha, Mercadorama ha hecho más de 450 posters y trabajado para bandas como: Café Tacvba, Foo Fighters, Franz Ferdinand, Incubus, Deftones, Fobia, Warpaint, St. Vincent e Interpol.• Museo del Objeto del Objeto• Dirección: Colima # 145. Colonia Roma• Horario: Martes a domingo de 10:00 am a 6:00 pm• Duración: hasta febrero de 2020• Precio de Admisión: Público en general $50.00, INAPAM, estudiantes y maestros, vecinos de la Roma con INE $25.00 y niños menores de 12 años gratis