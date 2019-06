Mete Honduras a Curazao a Cuartos

Curazao superó la Fase de Grupos de la Copa Oro por primera vez en su historia gracias a Honduras, que se despidió con un triunfo de 4-0 sobre El Salvador.Los catrachos, ya eliminados, sólo buscaban sumar tras 2 derrotas frente a unos salvadoreños a los que les bastaba no perder para seguir en el torneo.Pero "La H" mostró más hambre y garra pese a que ya no peleaban nada y dejó con las manos vacías a La Selecta.Al 59', Jorge Álvarez abrió el marcador con disparo al ángulo, remate que sacó desde fuera del área grande, en el Estadio Banc of California.Con la desesperación de La Selecta, Honduras aprovechó los espacios y en 2 contragolpes sentenció el encuentro.Al 65', Román Castillo metió remate cruzado luego que Darwin Cerén perdió el balón en la salida.Diez minutos después, fue Bryan Acosta el que definió cruzado al cazar un pelotazo que ninguno de los zagueros salvadoreños supo despejar.Por eso la frustración del técnico mexicano Carlos de los Cobos fue notoria, pues a su Selecta le bastaba con no caer para meterse a Cuartos.La goleada de Honduras puso a Curazao en la siguiente ronda, al tener 4 puntos y una diferencia de 0 por -2 de El Salvador, que se quedó también con 4 unidades.Los salvadoreños pudieron cambiar la historia en el primer tiempo, pero carecieron de contundencia.Todavía al 90', en un contragolpe, Emilio Izaguirre haría el último al empujar un centro con el arco abierto.Mientras, en la tribuna, un grupo de la Selección de Curazao festejaba la victoria de Honduras, porque ahora podrán estar en Cuartos, mientras que los catrachos y salvadoreños volverán a casa.