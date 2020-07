Mete su camioneta a portal de vivienda

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- Un grupito de jovencitos, sufrieron un accidente ayer por la noche en la colonia Jorge B. Cuéllar, luego de que la conductora perdiera el control y estrellara la camioneta cerrada contra el portal de un domicilio.



Los hechos se registraron cuando al menos 8 adolescentes aproximadamente, regresaban de ducharse en un área recreativa particular, esto a bordo de una Ford Expedition 2002 en color arena, la cual era conducida por Sonia Lizeth R.



Según el peritaje terrestre vial, el incidente aconteció alrededor de las 20:40 horas aproximadamente, cuando los jóvenes se desplazaban hacia el poniente sobre la arteria estatal 25 tramos Sabinas – Juárez.



Fue al llegar al cruce con la avenida América, donde la conductora se internó pero por la velocidad perdió el control de la unidad y la estrelló contra la barda de concreto y maya de un domicilio marcado con el número 1311.



Afortunadamente en el accidente no hubo personas lesionadas, únicamente la conductora que entro en crisis nerviosa.



Se presumen que los tripulantes portaban alcohol en la unidad, algunos con aliento alcohólico, pero autoridades que tomaron conocimiento del caso no dieron datos oficiales.