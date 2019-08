Meten a la cárcel a burro; dueños no pagaron impuestos

Un burro está encarcelado sin agua y alimento en la comunidad indígena de San Sebastián Rio Dulce, Zimatlan, Oaxaca, regido bajo el sistema de normas comunitarias porque los propietarios no pagaron el impuesto local para tenerlos.El caso que se ha hecho público en las redes sociales, fue denunciado por los propietarios del animal una pareja de ancianos Pascual Cruz de 88 años y Alejandra Mejía de 86 años, quienes narraron de la arbitrariedad de la autoridad.Los afectados señalaron directamente al agente municipal, Dionisio Cruz Ramírez, quien sin motivo alguno ordenó meter a cárcel al burro, tras haber acudido a sacarlo del domicilio de los denunciantes.Explicaron que el asno estaba amarrado en su casa, cuando llegó la autoridad con los topiles y desamarraron al animal, el cual utilizaban para recolectar leña en el cerro para preparar sus alimentos.Denunciaron también que han intentado llevarle agua y alimento al burro, pero no se los han permitido, lo que se les hace una gran injusticia, además de mantenerlo encarcelado sin explicación alguna.Este es el segundo caso de encarcelamiento de un burro en Oaxaca, hace 25 años un agente del ministerio publico, Agustin Montes, ordenó encarcelar un burro en Etla, Oaxaca, por haber causado daño a una propiedad ajena y sus dueños se negaban a cubrir la afectacion.En San Sebastian Río Dulce, persiste un conflicto social, donde la autoridad municipal, les impiden a sus contrarios cortar leña o les cobra impuestos excesivos por servicios públicos.Los mismos pobladores indican que la situación es tan grave que les llegan a destrozar sus cultivos a quienes no están de acuerdo con la autoridad, no los dejan usar la cancha, ni la Iglesia.Pero aún hay algo, no los dejan enterrar a sus difuntos al menos que paguen fuertes sumas de dinero de esto se ha dado cuenta puntualmente donde la misma secretaria general de gobierno que ha mediado para mediar en los casos donde les han impedido enterrar a sus muertos.Con información de Milenio