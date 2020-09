Meten mujeres a la concentración; rompen ingleses reglamento

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Phil Foden y Mason Greenwood fueron expulsados de la concentración de Inglaterra ayer, luego de que fueran exhibidos en redes sociales por meter a dos mujeres al hotel de concentración, rompiendo las reglas de seguridad por el Covid-19.



En la conferencia de prensa, Gareth Southgate confirmó que ambos futbolistas fueron separados del plantel y viajarán de vuelta a Inglaterra.



“Hemos tenido que decidir muy rápido para que no tuvieran ninguna interacción con el resto del equipo, ya que no podían viajar o entrenar con el equipo. Viajarán a Inglaterra de vuelta y separados. No ha pasado nada en las áreas comunes del hotel, pero todavía estamos intentando conseguir toda la información.



“Los dos chicos se van a encontrar en una posición en la que se les va a juzgar, pero entienden que lo han hecho mal. Han sido ingenuos”, expresó.