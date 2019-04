MeToo no es culpable: Botellita de Jerez

Botellita de Jerez hizo público su posicionamiento sobre el la decisión de Armando Vega Gil de quitarse la vida.A través de una publicación en Facebook, la agrupación reiteraron que debe de tomarse en cuenta que el fallecido músico aclaró en su carta de suicidio que no se culpara a nadie de su muerte."Respetamos la decisión que tomó en un momento crítico y muy agudo de su existencia, pero queremos enfatizar que ni la causa feminista ni el movimiento Me Too son culpables de su suicidio. Como lo dejó en claro en su carta de despedida, misma que escribió con total responsabilidad y conciencia: 'no se culpe a nadie de mi muerte'. Esta expresión no debe ser soslayada, sino asumida como un deseo genuino y patente de Armando".En el escrito, la banda también resaltó su postura de estar en contra de conductas de violencia y hostigamiento contra las mujeres."Nos sumamos a ideas compartidas por muchos mexicanos y mexicanas: desterrar las violencias de gérneo, superar los machismos de hombres y mujeres, favorecer la equidad de género y abonar a la construcción de una cultura de paz y de buen trato".Botellita de Jerez menciona que tras la muerte de Vega Gil, es necesario un análisis sobre lo que representa el suicidio, y que aunque es una decisión extrema, debe ser respetada, además de que con la muerte del músico no se busca victimizar, ni el surgimiento de un movimiento Me Too Hombres, por lo que sugirieron que quienes se hayan visto afectados por el acontecimiento busquen ayuda profesional.La agrupación menciona que aunque las denuncias anónimas se hacen por cuestión de seguridad del denunciante, deben de haber protocolos que puedan regularlas."Somos conscientes de que el aparato de justicia es deficiente, misógino y no ha funcionado a favor de las afectadas, sino al contrario. Por otro lado, consideramos que los espacios de denuncia pública necesitan urgentemente de filtros, protocolos, normatividades internas y marcos éticos que garanticen el ejercicio de los derechos de presunción. No hacerlo nos coloca frente a un escenario de futuras imputaciones sin sustento, a la exhibición mediática de inocentes, linchamientos morales, estigmatización, descrédito y daño en la reputación de las personas señaladas y sus familias", dice el texto.En la parte final del escrito, los integrantes de la banda reconocieron la trayectoria musical y artística de Vega Gil.La publicación está firmada por Francisco Barrios "El Mastuerzo", Santiago Ojeda y Rafael "El Sr. González".