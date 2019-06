Metrobús no está cancelado, aseguran en Durango

El Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, negó que el proyecto de Metrobús en la región Laguna esté cancelado, pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió lo contrario tras una consulta improvisada.La construcción en la región colindante con Coahuila sigue en pie, pues el recurso no puede ser transferido para otra obra gubernamental, añadió."El proyecto del Metrobús no está cancelado, todavía en Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura), que es de donde vienen estos recursos, estos estaban aprobados desde hace años, no se habían podido ejercer porque no se cumplía con todos los requisitos que pedía el propio Fonadin", argumentó."Los recursos esos no se pueden aplicar para otro proyecto, porque es un concejo que determina el usos de los mismos, no está en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es un fideicomiso que está por separado".A través de una encuesta o una consulta ciudadana, Rosas Aispuro espera obtener el apoyo del Gobierno federal en la obra que serviría para los habitantes de Gómez Palacio y Lerdo, así como los Municipios de Matamoros y Torreón, en Coahuila."Estoy seguro que el Presidente Andrés Manuel, con la sensiblidad que lo caracteriza, va a apoyar esto, si la gente de veras que vive en la Laguna así lo determina", comentó."Vamos a esperar, y ya sea a través de una encuesta, o una consulta ciudadana, y en el caso del agua y del hospital estamos trabajando con cada una de las dependencias del Gobierno federal, inclusive de manera coordinada con el Gobierno de Coahuila".El 16 de junio, el Presidente López Obrador determinó con una votación a "mano alzada" cancelar una obra por la cual habían pujado desde 2014 estos dos Gobierno estatales."Y ya está la autorización, pero si la gente dice no, el pueblo manda, y ese dinero se utilizaría en otras necesidades, en que haya agua, en que se termine el hospital, en fin, tantas demandas que hay", planteó en Gómez Palacio.En días posteriores, el mismo Mandatario defendió esa acción al compararla con la democracia que se ejercía en Atenas, Grecia.