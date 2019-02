Mexicana Charlyn Corral vuelve a anotar con el Levante

La delantera mexicana Charlyn Corral anotó un gol este sábado, pero eso no evitó que Levante perdiera 2-1 en su visita frente al Espanyol de Barcelona.En duelo correspondiente a la jornada 22 de la Primera División Femenina de España, la escuadra valenciana se vio superada y sorprendida desde los primeros instantes y a pesar del aporte de Corral ya no logró rescatar al menos la igualada.Elisa del Estal (9) y Paula Moreno (13) colocaron el 2-0 favorable para las Periquitas, quienes supieron aguantar la ventaja ante la presión del Levante que se metió al partido antes de la media hora de juego.Charlyn Corral, goleadora del Levante, descontó en el marcador 2-1 a los 26 minutos tras un buen pase de Eva María y la mexicana definió de buena forma en la meta defendida por Mimi de Francisco.Levante y Corral insistieron, pero la puntería ya no estuvo de su lado, por lo que Espanyol se quedó con el triunfo para alcanzar 21 puntos distanciados de la zona de descenso.La visita y la mexicana se estancaron en el tercer puesto con 45 unidades.