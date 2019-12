Mexicana desarrolla método para detectar daño renal sin hacer biopsia

Sin biopsia ahora será posible detectar de manera temprana eldebido al descubrimiento de la moléculaque funciona como marcador, logrado por Andrea Sánchez Navarro, quien cursa el doctorado en Ciencias Biomédicas de la(UNAM).El trabajo de la michoacana fue asesorado por Norma Bobadilla Sandoval, investigadora de la Unidad Periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).De forma natural, Serpina3k se encuentra en la sangre y su función es regular la coagulación e inflamación; no obstante, todavía se desconoce su función en el riñón, afirmó la también ganadora de la Medalla Gustavo Baz Prada que otorga laCuando empezamos a analizar a los pacientes, en algunos encontramos niveles poco comunes de esta molécula, aunque no tenían; la presencia en la orina de Serpina3k era indicativo, sin necesidad de hacer una biopsia, de que había alteración en la función y la estructura renal, detalló.Este método diagnóstico fue patentado pory ahora podría aprovecharse para beneficiar a los pacientes que llegan aly, en un futuro, a otras unidades de salud.Andrea Sánchez, también fue Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Ciencia y Tecnología, gracias a los logros obtenidos por su investigación para la detección temprana del daño renal.Con 24 años de edad, Sánchez Navarro también obtuvo la medalla de bronce en la VI Olimpiada Iberoamericana de Biología (2012) en Portugal, así como en la competencia Session Winner, Oral Session Nephrology and Urology, ISCOMS, Groningen en Holanda (2015).Laes la pérdida permanente de las funciones de los riñones, que se debe sobre todo a afecciones crónicas no transmisibles como lay laDe acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 fallecieron 13 mil 132 personas en el país a causa de insuficiencia renal, colocando al padecimiento en el décimo lugar dentro de las principales causas de mortalidad.