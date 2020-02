Escritora mexicana es finalista del Premio Booker 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La mexicana Fernanda Melchor, quien el año pasado fue reconocida junto a la traductora Angélica Ammar en Berlín con el undécimo Premio Internacional de Literatura, se convirtió en una de las 13 finalistas del International Booker Prize 2020 por la novela Temporada de Huracanes, informó la página web del premio literario.



La escritora mexicana integra la listas de nominados al premio The Longlist (Lista larga) junto a reconocidos escritores como el español Enrique Vila Matas, las argentinas Gabriela Cabezón Cámara y Samanta Schweblin y el francés Michel Houllebecq. El ganador se dará a conocer el 19 de mayo.



Como todos los años, un panel de jueces decidirá al ganador, entre ellos se encuentra la mexicana Valeria Luiselli.



Los también escritores entregarán el premio al mejor libro traducido al inglés, donde el ganador recibe 50 mil libras, equivalente a un millón 248 mil 670 pesos.



El año pasado, la escritora canadiense Margaret Atwood y la británica Bernadine Evaristo sorprendieron al mundo al desdoblar el galardón. Atwood por The Testaments (Los testamentos) y Evaristo por Girl, Woman, Other fueron reconocidas con el Booker Prizes 2019.



¿Quién es Fernanda Melchor?



Fernanda Melchor nació en Veracruz (México) en 1982. Autora de cuentos, novelas y reportajes, la también periodista ha escrito para medios como La Palabra y el Hombre, Punto de Lectura, Excélsior, Replicante, Reverso, Generación, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea y Milenio Semanal, de acuerdo con la Enciclopedia de la Literatura en México.



¿De qué trata Temporada de Huracanes?



Su novela más conocida, Temporada de Huracanes, publicada en Alemania por la editorial Klaus Wagenbach y traducida a varios idiomas, ha sido definida por la crítica como un retrato de México y sus demonios.



La novela narra los hechos que suceden a partir del asesinato de la Bruja, luego de que un grupo de niños encuentra su cadáver flotando en las aguas turbias de un canal cercano a una ranchería, describe la editorial Random House.



La obra ha sido elogiada por diversos escritores mexicanos, por lograr un retrato de los problemas contemporáneos que aquejan a México, como la violencia, la impunidad y el machismo de la sociedad.





Con información de Milenio