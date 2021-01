Mexicano buscaba el ‘sueño americano’ y terminó combatiendo en la Guerra de Corea

Escuchar Nota

“En mi barrio me dijeron: vete a Estados Unidos, allá ganan más dinero y sin tantas trabas; yo, con solo 19 años, decido irme. Pero cuando llegué, me pidieron mi cartilla del Servicio Militar; supuse que era algo sencillo y me inscribí”, platica a MILENIO José Villarreal, ahora de 90 años, en su casa de Tlalnepantla, Estado de México.



​“Estábamos entrenando cuando llegaron nuestros mandos y nos dicen que todo el batallón tenía que salir en la tarde.



“Entonces me seleccionaron junto a otros tres compañeros y nos dijeron que se nos concedía el gran honor de ir a Corea”, recordó. Con incertidumbre sobre su futuro, José partió de Seattle, Washington, junto con otros 2 mil compañeros. Luego de 11 días de viaje, llegaron al punto de encuentro en Incheon, Corea.



“En Seattle los padres empezaron a despedir a sus hijos, como los míos estaban en México, una señora norteamericana me dio la bendición y me dijo que regresaría. 11 días más tarde, por fin habíamos llegado”, dijo. A su llegada, los coreanos les agradecieron su participación en el conflicto. Los separaron en batallones de aproximadamente 500 personas. José formaba parte del número 51, precisamente el que estaba encargado de participar en el Batallón de Incheon.



“Pensé que iba a morir; desde el primer momento en que llegué, dije: ¿a dónde vine a quedar? no supe ni lo que hacía. Pero no podía tirar la toalla, tenía que regresar a casa, entonces decidí continuar”, explicó.



“Estaba boca abajo por la nieve, hacía mucho frío y no sentía mis pies; un compañero me metió a su cabina, me quito las botas y me calentó las manos. Cuando estaba descansando gritaron: ¡soldado de guardia!; me asomé por la reja y me respondieron: ‘no estabas en tu posición ¿cierto?’ Negué con la cabeza.



“Disparaba morteros, bazucas y todas esas armas; seguí cada una de las instrucciones que me daban los coreanos del Sur. Me decían dónde esconderme, cuándo salir y cómo atacar. Ellos me apreciaban y me ayudaban a salir ileso de cada combate”, explica emocionado.



“Al ver las luces de la capital, comencé a llorar, no creí que pudiera volver a ver esos edificios que fueron mi casa por mucho tiempo. Cuando llegué mis amigos me abrazaban y me felicitaban; mi papá me dijo que ya no me volvería a ir, que primero comer frijoles antes de irme de nuevo, hasta la tienda de la esquina tenía una foto mía muy grande en su local, era como un héroe”, narró.



“Estamos expuestos en cualquier parte del mundo, nadie está exento de no estar en riesgo, pero solo queda disfrutar nuestras raíces, disfrutar México”, reiteró.



“No sé si hayamos llegado tarde para agradecer y rendirles homenaje, pero vamos a hacer una asociación de veteranos para, cada año, conmemorar y curar todas las dificultades que puedan tener.



Como forma de agradecimiento por su apoyo a la independencia de Corea del Sur, la embajada de ese país le brindó a José, el pasado fin de semana, un reconocimiento y una medalla por su valor., e incluso consideran brindar becas escolares a los descendientes de los excombatientes.Precisó que, hasta la fecha, solo se ha dado con el paradero de tres de los mexicoamericanos que participaron en el combate.Además, estamos considerando la posibilidad de brindar becas escolares a los descendientes de estos grandes guerreros", dijo en entrevista.Con información de Milenio