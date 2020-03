Mexicano con Covid-19 narra el proceso de su enfermedad y pide tomar conciencia

Escuchar Nota

“Yo que lo estoy viviendo de primera mano, que lo estoy viviendo en carne propia realmente los síntomas son muy fuertes, es como una gripa, pero maximizada”.

“Tuve que viajar por cuestiones de trabajo a la ciudad de Miami Florida, en donde estuve conviviendo con varias personas, algunas de ellas ahora sé que viajaron de la Ciudad de los Angeles, una ciudad con alto grado de contagio.”

“Personal de urgencias me preguntaron todos los síntomas y lo primero que me preguntaron es que si había viajado yo a alguno de los países con riesgo de Covid-19.



“Esas pruebas las insertan a tubos de ensayo especiales que tienen que estar refrigerados porque la prueba de Covid-19 tiene que tener una cadena de enfriamiento desde la toma de muestra hasta que llega a laboratorios.”

“Hizo hincapié que donde me iban a internar era un área de enfermedades respiratorias, es decir enfermos que tenían tuberculosis pulmonar, que ya habían dado positivo a influenza a algunas otras enfermedades, entonces hizo hincapié también en que yo corría de contagiarme ahí de alguna otra enfermedad. Yo decidí no quedarme internado, firme mi alta voluntaria y me enviaron a mi casa.”

“La epidemióloga me comentó que no existía algún tratamiento para tratar el COVID 19, de hecho lo único que me recomendo es que si tenía paracetamol en casa tomará una tableta cada 8 horas para minimizar los síntomas en mi caso. Lo he estado tomando, realmente los primeros cuatro días han sido muy difíciles para mí.”

“De hecho la epidemióloga me llamó el día de hoy a mi teléfono y me comentó que probablemente la etapa más difícil del contagio ya la estaba pasando, pero que era importante que estos cinco días que siguen estuviera en constante vigilancia para que no recayera en la infección.”



"La manera en que nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha tomado esta contingencia me parece muy irresponsable de su parte porque siento yo que no ha tomado ninguna medida certera que beneficie a los mexicanos ante esta eventualidad tan desastrosa como lo es el Covid-19”, dijo.

“Entonces debemos de ver por ellos, no debemos ser egoístas y debemos de cuidarnos, debemos de hacer caso a las recomendaciones, estar en constante vigilancia, lavarnos las manos y obviamente estar en aislamiento, esa es la única herramienta que tenemos para que esto no se siga propagando.”



“A toda la gente que está incrédula ante esta situación, lo único que les puedo decir es que debemos ser conscientes, debemos de protegernos entre nosotros mismos y cuidar a nuestras familias”, fueron las palabras que, uno de los pacientesquien ofreció en exclusiva su testimonio para el espacio decon Yuriria Sierra.Ahí narro todo el proceso de la enfermedad, desde que comenzaron los síntomas, hasta que le fue diagnosticado el virus.Todo inició el pasado 14 de marzo, cuando aparecieron los primeros síntomas, luego de que"Soy, soy productor de televisión, soy director de una agencia de relaciones públicas, trabajamos con artistas y bueno soy publicista", contó.El supone que, pues sus síntomas comenzaron justo dos días después de que regresará de Miami a la Ciudad de México.El narra que comenzó todo con mucha tos, cuerpo cortado,por lo que acudió al Centro Médico la Raza.De inmediato llegaron médicos del hospital de infectología del, de hecho llegaron con sus uniformes, cubrebocas, tapabocas, trajes especiales y de ahí a mi me pusieron lo mismo: un cubreboca, una bata quirúrgica, guantes de látex y me trasladaron al Hospital de Infectología.”Fue una infectóloga quien empezó a hacerle una serie de preguntas, sobre sus antecedentes clínicos, si estaba vacunado contra la influenza, contra neumococo, con quién había viajado, cuál era su modo de vida, su alimentación, entre otras cuestiones.A Rodrigo le pidieron su consentimiento para firmar unos documentos en el que el permitía que se le realizaran lasPara el 16 de marzo 2020 se le realizaron diversas pruebas “me hicieron una prueba de sangre, me sacaron sangre de las venas y posteriormente me hicieron las pruebas específicas para Covid-19. Con, a un cierto grado de profundidad porque de hecho.”Tras los primeros análisis, la doctora le pidió quedarse internado en el área de enfermedades respiratorias del hospital pues algo no andaba bien, los niveles de saturación en su sangre eran muy bajos para ser una persona de 30 años.Tras su alta voluntaria, los médicos le pidieron que no saliera de su cuarto durante cinco días, período en el que llegarían los resultados de la prueba de Covid-19. Fue así como"En esos cuatro días he tenidoy bueno también he tenido síntomas como cuerpo cortado, unosPara el día 20 de marzo, Rodrigo amaneció mejor, aún con tos pero mínima, aseguró que ya no tiene fiebre.Pese a su mejora, Rodrigo sigue en aislamiento y“Pienso que el protocolo que está llevando la Secretaría de Salud, autoridades de salud,, creo que podemos entenderlo porque, tal vez la influenza había sido algo similar.”Pidió; explicó que en su caso es una persona joven y afortunadamente la evolución de la enfermedad ha sido favorable, pero