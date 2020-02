Mexicano contagiado de coronavirus convivió con casi 500 personas

Escuchar Nota

Uno de los mexicanos con #coronavirus dijo tener un negocio de comida, estimó haber tenido contacto con casi 500 personas desde que regresó de Italia. Trabajadores del @RespiraINER, donde se atiende a este caso, reclaman por la falta de protocolos que los expone al contagio pic.twitter.com/KJaYk6aDg1 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 29, 2020

Uno de los pacientes mexicanos con coronavirus, estuvo en contacto con casi 500 personas, pues tiene un negocio de comida.Se trata de, quien estuvo en el área de urgencias médicas del, más de 24 horas.Luego se le ubicó en el segundo piso en un cuarto restringido y a unos 250 metros de él,a sus tres hijos y a su esposa para aplicarles las pruebas de coronavirus.En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) losporque creen que la situación puede ser más complicada, según denunciaron a través de una carta.El paciente Ángel Octavio fue trasladado pasadas las 7 de la noche al pabellón 4 de aislamiento, por lo que trabajadores del instituto proporcionaron a Grupo Imagen una carta en la que denuncian dos situaciones; la primera dice textualmente:“El paciente ya confirmado, quienpor su trabajo, desconocemos su localización”.De acuerdo con su entrevista de ingresoLos trabajadores del INER están preocupados y, por otro lado, en la carta denunciaron que:En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en su servicio de urgencias siendo las 13:30 horas, aun se encuentra ahí el paciente Ángel Octavio y aunque se encuentra restringida no está aislada, urgencias está conectada con la consulta externa que atiende pacientes de cáncer, asma, EPOC, padecimientos de nariz, oído, entre otros, por la parte posterior también hay salida”.En esta área hay dos cuartos aislados, el paciente de Covid-19, ocupa uno de ellos, pero no tiene presión negativa (doble puerta) y es muy pequeño. Para hospitalizar a los pacientes infectados tiene el pabellón 4 con aislados que si tiene presión negativa, pero sólo son 6 habitaciones así.?”, detalla el documento.Los trabajadores señalan que en este hospital donde, la confirmación de que el señor Ángel Octavio era el primero caso en México, los tomó mal parados y así reclamaron la falta de aplicación de un protocolo que los expuso al contagio.A nosotros como intendencia no dijeron que no va a haber cubrebocas de N95, que aunque entremos con el paciente para nosotros no va a haber”, reclamó uno de los empleados.Los empleados también