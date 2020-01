Mexicano crea app para encontrar tu celular aunque esté apagado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El nombre la aplicación es Hammer Security y podría ser el futuro para proteger tus smartphones. Y sí, sabemos que algunos dispositivos como el iPhone ya incluyen la función de buscar tu teléfono pero lo que ofrece este proyecto va aún más que la localización, pues está pensada para reaccionar ante emergencias sin que los ladrones se den cuenta.



La manera en la que trabaja te dejará completamente impactado. Si te llegaran a robar tu celular (que de plano no queremos) o lo pierdes en un descuido y tienes la app instalada, puedes entrar a la página oficial de la empresa y desde ahí acceder a la ubicación, cámara y micrófono de su teléfono en todo momento. Y puede que se pregunten, ¿esto de qué me sirve? Bueno, pues es muy fácil.



Una vez que tienen acceso a estas funciones tienen miles de posibilidades para dar con su smartphone, si el ladrón quiere desbloquear tu teléfono, Hammer Security te enviará una selfie de la persona que te robó. Por si esto fuera poco también tendrás chance de bloquearlo falsamente y en dado caso de que intente apagar tu celular la app le enviará a tus contactos de emergencia las fotos y audios del criminal, así como la ubicación exacta de tu móvil aunque no tenga pila o de plano lo hayan apagado.



Si lo que te preocupa es proteger las apps y la información que tienes en tu teléfono, Hammer Security también tiene una solución pues te ofrece la oportunidad de bloquear todo con un Pin y otro más de Emergencia. Así, si un ladrón te obliga a escribir tu contraseña puedes escribir el de pánico y de esta manera activar las funciones mencionadas anteriormente. Ya para terminar, también te da la posibilidad de utilizarla como un botón de pánico para cuando lo necesites.



Además de servir para proteger tu teléfono en caso de robo, la aplicación también tiene otras características que pueden ayudar en cualquier situación crítica, como secuestros y más. Por ejemplo, si el usuario llega a sufrir un accidente automovilístico, Hammer Security cuenta con un algoritmo capaz de detectar cuando esto sucede y envía una alerta a todos tus contactos de emergencia con la ubicación exacta de dónde estás.



Hasta el momento solamente la pueden descargar todos aquellos que en su celular tengan sistema operativo Android y a través de la Play Store, pero esperamos que Hammer Security llegue a todos lados para así tener una nueva manera de proteger nuestros teléfonos. A continuación les dejamos un video de cómo funciona esta maravilla: