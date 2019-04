Mexicano desarrolla proyecto de cultivo para la NASA

Lechuga de Veggie, experimento de la NASA.

Ernesto Olvera, investigador del Tecnológico Nacional de México (TecNM), es el primer mexicano que presentó en la NASA un proyecto para incrementar el potencial nutritivo de las plantas con luz artificial y así alimentar a los astronautas durante largos periodos en el espacio.Originario del estado de Querétaro y de solo 36 años de edad, presentó su proyecto relacionado con el crecimiento de lechugas y espinacas.La presentación se llevó a cabo en el centro espacial ubicado en el Kennedy Space Center de Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, ante un grupo de investigadores encargados de producción de plantas en el espacio (Plant Production in Space Research Group) a cargo de Gioia Massa.En la reunión con los científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) explicó los avances de sus estudios realizados durante dos años en el Laboratorio de Iluminación Artificial (LIA) del TecNM.Olvera, quien realiza una estancia de seis meses en las granjas de la Universidad de Prairie View A&M en Texas, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, relató que “en la presentación, tuvimos buenos comentarios sobre nuestros proyectos por parte los investigadores de la NASA, quienes manifestaron su agrado de que científicos mexicanos trabajen en estas líneas de investigación”.El joven científico comentó a través de un comunicado del Tecnológico Nacional de México que sus personajes de inspiración son Steve Jobs, fundador de Apple y Nikola Tesla, físico e inventor de la corriente alterna.Sobre su infancia recordó que fue un niño inquieto y travieso, sin problemas para el estudio, y compartió que “de niño siempre quise ser astronauta y estar en la NASA, no soy astronauta, pero estoy aquí de otra forma”.