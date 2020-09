Mexicano, desobediente ante pandemia: Elena Poniatowska

Escuchar Nota

"El mexicano tiene mucha tendencia a la libertad o mucho afán libertario, entonces sí se ve en las calles a mucha gente con tapabocas, pero también a muchos otros que no lo traen, que van muy libremente", comentó la escritora y periodista este lunes en la jornada de clausura de la edición digital del Hay Festival Querétaro.

"Así he sido periodista, pero siempre me remiten a la tragedia, a la masacre del 2 de octubre de los estudiantes, pero he escrito otros libros (además de La noche de Tlatelolco) y sigo escribiendo ahora y sigo haciendo periodismo, y espero seguirlo haciendo durante 20 años más aunque ya tengo 88".

"Esa saturación de automóviles y ese culto de veras a conducir es terrible y también provoca en nuestra ciudad el horror de la contaminación", enfatizó.



"Un poco yo creo con el enojo o el rechazo de intelectuales y de casas de cultura y de instancias culturales que ya no reciben el dinero que recibían antes porque todo está destinado a los pueblos originarios, a las culturas originarias", sostuvo.

"Ahorita (hay) el interés tan enorme de nuestro Gobierno por una clase social que siempre estuvo abandonada y maltratada, que siempre estuvo al servicio de los blancos, pero que sí recibió apoyo y reconocimiento también de gente como Miguel León Portilla, el Padre Ángel María Garibay, Eduardo Matos Moctezuma".

"Ahí vivió, él no era un niño privilegiado, para nada. Y todo eso se refleja en su amor a los indios, a los indígenas y a los que han sido totalmente abandonados, y finalmente sí es cierto que son los dueños de México", concluyó la escritora.

"En las calles, en los lugares, no se guarda lo que se llama la sana distancia.", continuó."Así que no hay la gran obediencia que creo que hubo en Europa, porque tampoco hay un enorme miedo a la muerte, puesto que hay una canción que dice:Respecto a su trabajo durante la contingencia sanitaria, lacompartió que ha continuado realizando entrevistas, siempre usando cubrebocas, que esconde el rostro y entonces "puede uno preguntar cualquier cosa, hasta lo que el diablo te dicta", estimó.Asimismo, la autora aseguró que la gente se le acerca con mucha facilidad para contarle cosas, la base de su labor periodística."Soy un reservatorio, soy recepcionista de muchísimas historias, de muchísimas tristezas y de muchas alegrías. Se oye cursi, pero así es", remarcó.Durante la sesión, Poniatowska respondió preguntas sobre educación, cultura y medio ambiente, abordando el impacto económico por la pérdida de turismo en los sitios arqueológicos del país;Cuestionada sobre cómo mejorar el cuidado del ambiente, la autora refirió, por un lado, la condición geográfica de la CDMX entre montañas, que no permite "grandes vientos en el cielo para limpiar el aire"."Además, el mexicano tiene la espantosa, la horrible costumbre de que apenas tiene dinero, no le importa tener un techo, lo que compra es un automóvil. Una enorme publicidad que viene de Estados Unidos."A decir de la escritora y periodista Elena Poniatowska, México tiene en Andrés Manuel López Obrador un Presidente "que todo el tiempo se dedica a los indígenas, que los ha privilegiado".De acuerdo con Poniatowska, la influencia de las culturas indígenas sobre el titular del Ejecutivo es enorme, "porque él fue también un niño descalzo que vivió en Tabasco al lado del agua".