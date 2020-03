Mexicano diseña cápsula para pacientes con coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Esta cápsula, inventada por el ingeniero mexicano Fernando Avilés, fue diseñada para enfrentar enfermedades muy contagiosas como tuberculosis y meningitis.



Funciona controlando la presión atmosférica, que permite mantener al paciente aislado en todo momento



Y fue mejorada para transportar a personas enfermas de coronavirus COVID-19.



-¿Cómo logramos que no se escape el virus?



“Aún si alguien durante el transporte de un paciente con una navaja cortara el domo, el aire va a entrar, no va a salir, eso la hace completamente hermética”, explica Fernando Avilés.



El ingeniero afirma que la cápsula de aislamiento tiene 6 certificaciones, entre ellas, la de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Además, cumple la Norma Oficial Mexicana de traslado de pacientes.



-¿Hay que aprender una técnica?



“No, nada más es meter a un paciente, hay que usar todo un equipo de protección”, explica Fernando Avilés.



Como el controlador electrónico no lo pudieron importar de China, debido a la epidemia, lo están fabricando en la empresa de equipo médico.



La Asociación de Ambulancias de México, que da servicio a los hospitales privados más grandes, ya cuenta con 22 de estas cápsulas.



“Me interesa proteger al personal médico, el personal médico, los doctores, las enfermeras, y los paramédicos, son extremadamente valiosos en este momento y lo van a ser por el resto del año”, dice el ingeniero Fernando Avilés.



Informa que están disponibles en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Morelia y Veracruz.



Al extenderse la epidemia, los pedidos de cápsulas de aislamiento se multiplicaron. Solicitaron información desde países como China, Eslovenia, España y Turquía. Aunque dice que su prioridad es atender la demanda en México.







La cápsula de aislamiento también funciona para trasladar a pacientes dentro de un hospital o a otra unidad médica.



Tres gobiernos estatales pidieron información sobre las cápsulas de aislamiento.



Tiene pedidos de 157 cápsulas y capacidad para fabricar cientos más cada semana. El costo aproximado por cada equipo es de 2 mil dólares.



Fernando Avilés informó que ya se utilizaron con éxito en el traslado de 3 o 4 pacientes con COVID-19.